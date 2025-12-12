Заработные платы на элеваторах в 2024/2025 маркетинговом году выросли более быстрыми темпами, чем в прошлом году: если в предыдущем периоде повышение составило 10–20%, то в этом году 71% компаний увеличили оклады и почасовые ставки на 15–25%. Говорится в исследовании Agrohub HR360 Benchmarking от 12 декабря.