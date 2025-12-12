Заработные платы на элеваторах в 2024/2025 маркетинговом году выросли более быстрыми темпами, чем в прошлом году: если в предыдущем периоде повышение составило 10–20%, то в этом году 71% компаний увеличили оклады и почасовые ставки на 15–25%. Говорится в исследовании Agrohub HR360 Benchmarking от 12 декабря.
Детали
- Среднемесячные доходы в 2025 году выросли во всех ключевых технических ролях: главный инженер – 48 000 грн; заведующий лабораторией – 43 000 грн; главный энергетик – 39 500 грн.
- Основной причиной такого роста является усиленный дефицит кадров и конкуренция за персонал. В то же время повышение зарплат превысило официальную инфляцию. Важно, что компании синхронно увеличили оплату как руководителям, так и исполнителям – как на окладах, так и на почасовой оплате – чтобы поддерживать внутреннее равновесие и избежать социальной напряженности, говорят исследователи.
- Несмотря на стабильные объемы работы и производительность, расходы на персонал значительно выросли. Например, на элеваторах мощностью 30 000–50 000 тонн среднемесячный фонд оплаты труда на 1000 тонн переработки зерна в фактическом весе поднялся с 11 396 грн в 2024-м до 14 803 грн в 2025 году.
- Параллельно изменилась структура операций: рукавное хранение, которое в прошлом году использовали 40% элеваторов, в этом году применяют только 26%. При этом оборачиваемость зерна осталась на стабильном уровне – 1,7, как и в прошлом году.
- Средняя численность сотрудников на 10 000 тонн мощности элеватора в 2025 году составила 6,2 человека (в 2023/2024 – 6,1, в 2022/2023 – 5,7). Гендерный баланс остался без изменений: 70% мужчин и 30% женщин. Почти все руководящие и инженерные должности занимают мужчины, а женщины преимущественно работают в лабораториях.
- Возрастная структура претерпела некоторые изменения: доля сотрудников старше 55 лет увеличилась на 3% и сейчас составляет около 19%, тогда как количество молодежи до 25 лет осталось на уровне примерно 7%.
- «Существенное повышение зарплат на элеваторах отражает обострение дефицита кадров и усиление конкуренции за специалистов. Компании осознают важность удержания квалифицированных работников и готовы инвестировать в оплату труда даже в условиях стабильных или уменьшенных объемов переработки», – подытожил руководитель HR360 Benchmarking в Agrohub Дмитрий Лебедев.
Контекст
Исследование доходов и функциональных обязанностей персонала элеваторов было проведено Agrohub HR360 Benchmarking за маркетинговый год (1 июля 2024-го – 30 июня 2025 года), а также отдельно собраны данные по состоянию на 1 августа 2025-го. В нем приняли участие 76 элеваторов (семь холдингов) с общей численностью персонала около 4000 человек.
