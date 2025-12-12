Заробітні плати на елеваторах у 2024/2025 маркетинговому році зросли швидшими темпами, ніж торік: якщо у попередньому періоді підвищення становило 10–20%, то цього року 71% компаній збільшили оклади та погодинні ставки на 15–25%. Йдеться у дослідженні Agrohub HR360 Benchmarking від 12 грудня.
- Середньомісячні доходи у 2025 році зросли в усіх ключових технічних ролях: головний інженер – 48 000 грн; завідувач лабораторії – 43 000 грн; головний енергетик – 39 500 грн.
- Основною причиною такого зростання є посилений дефіцит кадрів і конкуренція за персонал. Водночас підвищення зарплат перевищило офіційну інфляцію. Важливо, що компанії синхронно збільшили оплату як керівникам, так і виконавцям – як на окладах, так і на погодинній оплаті – щоб підтримувати внутрішню рівновагу та уникнути соціальної напруженості, говорять дослідники.
- Незважаючи на стабільні обсяги роботи та продуктивність, витрати на персонал значно зросли. Наприклад, на елеваторах потужністю 30–50 000 тонн середньомісячний фонд оплати праці на 1000 тонн переробки зерна у фактичній вазі піднявся з 11 396 грн у 2024 році до 14 803 грн у 2025 році.
- Паралельно змінилася структура операцій: рукавне зберігання, яке минулого року використовували 40% елеваторів, цьогоріч застосовують лише 26%. При цьому оборотність зерна залишилася на стабільному рівні – 1,7, як і торік.
- Середня чисельність співробітників на 10 000 тонн потужності елеватора у 2025 році склала 6,2 людини (у 2023/2024 – 6,1, у 2022/2023 – 5,7). Гендерний баланс залишився без змін: 70% чоловіків та 30% жінок. Майже всі керівні та інженерні посади обіймають чоловіки, а жінки переважно працюють у лабораторіях.
- Вікова структура зазнала деяких змін: частка працівників старше 55 років збільшилася на 3% і нині становить близько 19%, тоді як кількість молоді до 25 років залишилася на рівні приблизно 7%.
- «Суттєве підвищення зарплат на елеваторах відображає загострення дефіциту кадрів та посилення конкуренції за фахівців. Компанії усвідомлюють важливість утримання кваліфікованих працівників і готові інвестувати в оплату праці навіть за умов стабільних або зменшених обсягів переробки», – підсумував керівник HR360 Benchmarking в Agrohub Дмитро Лєбєдєв.
Контекст
Дослідження доходів та функціональних обов’язків персоналу елеваторів було проведено Agrohub HR360 Benchmarking за маркетинговий рік (1 липня 2024 – 30 червня 2025), а також окремо зібрано дані станом на 1 серпня 2025. У ньому взяли участь 76 елеваторів (7 холдингів) із загальною чисельністю персоналу близько 4 000 осіб.
