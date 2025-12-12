Заробітні плати на елеваторах у 2024/2025 маркетинговому році зросли швидшими темпами, ніж торік: якщо у попередньому періоді підвищення становило 10–20%, то цього року 71% компаній збільшили оклади та погодинні ставки на 15–25%. Йдеться у дослідженні Agrohub HR360 Benchmarking від 12 грудня.