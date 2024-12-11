Администрация Байдена планирует ужесточить санкции против российской нефти перед возвращением Трампа в Белый дом – Bloomberg

Администрация Джо Байдена рассматривает новые, более жесткие санкции против российского нефтяного экспорта, чтобы усилить давление на Кремль перед возвращением Дональда Трампа на пост президента. Об этом пишет Bloomberg 11 декабря со ссылкой на собеседников, знакомых с этими планами.

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Администрация Байдена хочет усилить военную и финансовую поддержку Украины в последние недели своего срока, учитывая сомнения в том, что Трамп продолжит оказывать помощь Украине.

Санкции могут затронуть покупателей российской нефти, а также теневой флот танкеров, перевозящих нефть из РФ. Ограничения могут быть введены в ближайшие недели.

Европейский союз планирует подобные меры до конца года. Дополнительные ограничения могут относиться и к отдельным лицам, привлеченным к незаконной торговле российской нефтью.

Шаг, ранее вызывавший опасения из-за потенциального роста цен на энергоносители, теперь выглядит более приемлемым, поскольку мировые цены на нефть снизились из-за избытка предложения, отметило издание.

Новые санкции могут оказаться аналогом ограничений, наложенных на экспорт иранской нефти, где покупателям грозят штрафы от США. Такой подход несет риски, ведь среди основных потребителей российской нефти числятся Китай и Индия. Среди рисков – рост цен на нефть, что может вызвать экономическое напряжение на глобальном уровне, пишет издание.

Контекст

В первом полугодии 2024 года поступления в федеральный бюджет России от продажи нефти и газа выросли на 41% в годовом исчислении, достигнув 5,7 трлн рублей ($65,12 млрд). Об этом сообщило министерство финансов РФ. Основными причинами стали рост цен на нефть и ослабление национальной валюты.

Средняя цена на нефть сорта Urals за этот период составляла $69,1 за баррель, что значительно превышает установленный Западом предел в $60 и заметно больше показателя $52,5 за аналогичный период 2023 года.

США планируют ужесточить санкции против российской нефтяной торговли, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. По его словам, ключевой задачей является контроль поставок российской нефти. «Мы приближаемся к моменту, когда можно будет говорить о более жестких ограничениях в отношении теневого флота и объемов поставок российской нефти на рынок», – отметил Сингх.

6 декабря стало известно, что администрация президента США разработала комплексную стратегию поддержки Украины. План включает значительное расширение военной помощи и новые масштабные санкции против России. Как сообщает The Guardian, накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.