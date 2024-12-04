Венгрия просит США разрешить платежи за российский газ через подсанкционный Газпромбанк

Венгрия обратилась к США с просьбой снять ограничения на платежи за природный газ через российский Газпромбанк, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 декабря, пишет Reuters. По его словам, последние санкции против РФ могут отрицательно повлиять на некоторых союзников США.
США ввели новые санкции против российского Газпромбанка 21 ноября. Президент Джо Байден ужесточает меры по наказанию Москвы за вторжение в Украину перед своим увольнением с должности в январе.
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Ключевые факты
- Последние санкции не позволяют Газпромбанку совершать какие-либо новые соглашения, связанные с энергоносителями, в которых задействована финансовая система США.
- «Вчера мы направили в соответствующие американские органы запрос с требованием предоставить Газпромбанку исключение из санкций по платежам за природный газ», – заявил Сийярто.
- Сийярто после встречи министров иностранных дел стран НАТО процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что готов консультироваться с союзниками, для которых санкции создали проблемы.
Контекст
Ранее Венгрия раскритиковала действия США против Газпромбанка, заявив, что они угрожают энергетической безопасности.
Зависимая от российских газа и нефти Турция тоже ведет переговоры с США об исключении из санкций, что позволит ей продолжать использовать российский Газпромбанк для оплаты импорта природного газа. Россия снабжает Турцию в размере около 40% газа и половины нефти.
Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России.
2 декабря Сийярто отправился в Москву для переговоров с министром энергетики России Александром Новаком и сообщил, что Венгрия работает над решением, которое позволит ей платить за российский газ после того, как Газпромбанк был включен в список санкций США.
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