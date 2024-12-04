Венгрия просит США разрешить платежи за российский газ через подсанкционный Газпромбанк

США ввели новые санкции против российского Газпромбанка 21 ноября. Президент Джо Байден ужесточает меры по наказанию Москвы за вторжение в Украину перед своим увольнением с должности в январе.

Венгрия обратилась к США с просьбой снять ограничения на платежи за природный газ через российский Газпромбанк, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 4 декабря, пишет Reuters . По его словам, последние санкции против РФ могут отрицательно повлиять на некоторых союзников США.

Ключевые факты

Последние санкции не позволяют Газпромбанку совершать какие-либо новые соглашения, связанные с энергоносителями, в которых задействована финансовая система США.

«Вчера мы направили в соответствующие американские органы запрос с требованием предоставить Газпромбанку исключение из санкций по платежам за природный газ», – заявил Сийярто.

Сийярто после встречи министров иностранных дел стран НАТО процитировал госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что готов консультироваться с союзниками, для которых санкции создали проблемы.

Контекст

Ранее Венгрия раскритиковала действия США против Газпромбанка, заявив, что они угрожают энергетической безопасности.

Зависимая от российских газа и нефти Турция тоже ведет переговоры с США об исключении из санкций, что позволит ей продолжать использовать российский Газпромбанк для оплаты импорта природного газа. Россия снабжает Турцию в размере около 40% газа и половины нефти.

Венгрия получает около двух третей своего импорта газа из России.

2 декабря Сийярто отправился в Москву для переговоров с министром энергетики России Александром Новаком и сообщил, что Венгрия работает над решением, которое позволит ей платить за российский газ после того, как Газпромбанк был включен в список санкций США.