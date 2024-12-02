Российские импортеры начали переходить на снабжение контрабандой из-за новых санкций США против банков

Российские импортеры начали переходить на более сложные, подчас сомнительные схемы для платежей в Китай, после того как 21 ноября США внесли в черный список более 50 российских банков, пишет The Moscow Times 2 декабря. В России резко активизировались китайские платежные агенты, рассказали сотрудники торговых компаний.

Ключевые факты

По словам одного из импортеров, суть схемы состоит в том, что китайская компания предлагает отдать ей рубли по агентскому договору, а дальше она «все заботы по перечислению денег китайскому поставщику берет на себя». Он добавил, что платеж за поставку одежды и обуви с китайских фабрик дошел до производителя за два дня.

В целом, есть несколько вариантов, рассказывает консультант по внешнеэкономической деятельности, который изучил подобные схемы. Самые надежные и «чистые» для российской стороны варианты работают по схеме взаимозачетов агента с экспортерами, которым нужно расплатиться за товары из России. Китайская сторона в этом случае согласовывает все вопросы, связанные с каналами перевода денег, утверждает он.

Расценки средние: если обычные агенты по отправке денег берут в среднем от 2,5–3% от платежа за несанкционные товары до 10–15% за санкционные коды и военные товары, китайские просят примерно 3%.

Часть китайских платежных агентов работают по так называемой схеме карго, то есть расплачиваются в Китае с поставщиками по часто сомнительным с точки зрения закона цепочкам и ввозят товар в Россию по «серым» схемам или вообще контрабандой, рассказывают источники.

Контролировать это невозможно, но после санкций в ноябре другого выхода нет. Все большее число импортеров, особенно закупающих товары двойного назначения или санкционные, вынуждены пользоваться именно такими схемами, иначе нужный товар в Китае не закупишь и в Россию не привезешь.

Среди других вариантов особенно выгодны, которыми уже пользуются несколько крупных подсанкционных банков, рассказал другой финансовый консультант. Они с помощью китайского агента с «большими административными возможностями» предлагают российским импортерам расплатиться рублями за поставку абсолютно любых товаров из Китая с комиссией в пределах 1% к официальному курсу юаня к рублю, а по факту используют для расчетов с Россией выручку от российского экспорта сырья, уверяет собеседник издания. Главный недостаток этой схемы – она работает в некоторых провинциях и банках Китая – в тех, где есть счета покупателей российского сырья.

Контекст

Российские экспортеры и импортеры испытывают трудности с международными платежами с конца 2023 года, когда США усилили давление на дружественные страны, пригрозив вторичными санкциями финансовым учреждениям, работающим с Россией.

В результате прямые платежи по основным торговым партнерам РФ в основном прекратились. Россия по-прежнему ведет торговлю товарами через посредников, часто с оплатой в рублях.

Последние санкции США были направлены против российских кредиторов, включая Газпромбанк, и ударили по ключевым каналам притока доходов от экспорта.

Новые ограничения могут еще больше усложнить внешнеторговые операции и снизить стимулы для привлечения валютной ликвидности в Россию. Текущий тренд ослабления рубля может оказаться стойким на горизонте 2025 года.

Турция начала переговоры с США об исключении из санкций, что позволит стране продолжать использовать российский Газпромбанк для оплаты импорта природного газа. Россия снабжает Турции около 40% газа и половину нефти. Венгрия, еще один крупный импортер газа, раскритиковала санкции США против Газпромбанка, заявив, что они угрожают энергетической безопасности.