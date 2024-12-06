Масштабні санкції проти РФ та військові пакети. The Guardian дізнався про підготовку адміністрацією Байдена стратегії підтримки України

Білий дім розробив стратегію зі зміцнення військових позицій України, яка включає «лавину» військової допомоги та масштабні нові санкції проти Росії, пише The Guardian 6 грудня. Напередодні радник з нацбезпеки США Джейк Салліван провів переговори із очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Ключові факти

Салліван у четвер, 5 грудня, більше години спілкувався з Єрмаком, пообіцявши надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні одиниць бронетехніки до середини січня, пише видання.

США також обіцяють підтримати Україну у її кадровому питанні, пропонуючи навчати нових солдатів на обʼєктах за межами української території.

Це відбувається на тлі виділення Україні $20 млрд у вигляді кредитів, які будуть забезпечені прибутком від заморожених російських активів.

Сполучені Штати готують низку нових санкцій, які будуть запроваджені найближчими тижнями, з метою ускладнити можливості Росії продовжувати військові дії та посилити позиції України за столом переговорів.

Контекст

Останній крок Білого дому було зроблено трохи більше ніж за місяць до інавгурації Дональда Трампа, коли США можуть представити абсолютно нову стратегію припинення війни.

Команда обраного президента Трампа розробляє мирну пропозицію для України, яка, ймовірно, передбачатиме відмову від членства в НАТО і з потенційними територіальними поступками Росії, що стане сигналом про різку зміну поточної політики США, писало агентство Reuters 4 грудня.

Українські офіційні особи, включаючи Єрмака та посла Оксану Маркарову, цього тижня зустрічалися з ключовими фігурами у команді Трампа, включаючи обраного віцепрезидента Джей Ді Венса, потенційного радника з національної безпеки Майка Волтца та обраного Трампом спецпредставника по Росії та Україні Кіта Келлога, намагаючись заручитися подальшою підтримкою.

Ці зустрічі мають підвищену терміновість, особливо після того, як речник Палати представників Майк Джонсон пообіцяв не ставити на голосування додаткову допомоги Україні у розмірі $24 млрд. Водночас Пентагон зобовʼязався відправити військову допомогу на суму $725 млн цього тижня, що є найбільшим постачанням з квітня.