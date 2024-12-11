Адміністрація Байдена планує посилити санкції проти російської нафти перед поверненням Трампа в Біли дім – Bloomberg

Адміністрація Джо Байдена розглядає нові, жорсткіші санкції проти російського нафтового експорту, щоб посилити тиск на Кремль перед поверненням Дональда Трампа на пост президента. Про це пише Bloomberg 11 грудня з посиланням на співрозмовників, знайомих із цими планами.

Деталі

Адміністрація Байдена хоче посилити військову та фінансову підтримку України в останні тижні свого терміну, з огляду на сумніви в тому, що Трамп продовжить надавати допомогу Україні.

Санкції можуть торкнутися покупців російської нафти, а також тіньового флоту танкерів, що перевозять нафту з РФ. Обмеження можуть бути запроваджені в найближчі тижні.

Європейський Союз планує подібні заходи до кінця року. Додаткові обмеження можуть стосуватися й окремих осіб, залучених до незаконної торгівлі російською нафтою.

Крок, який раніше викликав побоювання через потенційне зростання цін на енергоносії, тепер виглядає більш прийнятним, оскільки світові ціни на нафту знизилися через надлишок пропозиції, зазначило видання.

Нові санкції можуть стати аналогом обмежень, накладених на експорт іранської нафти, де покупцям загрожують штрафи від США. Такий підхід несе ризики, адже серед основних споживачів російської нафти є Китай та Індія. Серед ризиків – зростання цін на нафту, що може спричинити економічну напругу на глобальному рівні, пише видання.

Контекст

У першому півріччі 2024 року надходження до федерального бюджету Росії від продажу нафти та газу зросли на 41% у річному вимірі, досягнувши 5,7 трлн рублів ($65,12 млрд). Про це повідомило міністерство фінансів РФ. Основними причинами стали зростання цін на нафту та ослаблення національної валюти.

Середня ціна на нафту сорту Urals за цей період становила $69,1 за барель, що значно перевищує встановлену Заходом межу в $60 і помітно більше за показник $52,5 за аналогічний період 2023 року.

США планують посилити санкції проти російської нафтової торгівлі, заявив заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх. За його словами, ключовим завданням є контроль поставок російської нафти. «Ми наближаємося до моменту, коли можна буде говорити про значно жорсткіші обмеження щодо тіньового флоту і обсягів поставок російської нафти на ринок», – зазначив Сінгх.

6 грудня стало відомо, що адміністрація президента США розробила комплексну стратегію підтримки України. План включає суттєве розширення військової допомоги та нові масштабні санкції проти Росії. Як повідомляє The Guardian, напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.