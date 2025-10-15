Адвокаты американского бизнесмена Илона Маска планируют подать апелляцию в Верховный суд штата Делавэр с требованием восстановить его компенсационный пакет от Tesla на сумму $56 млрд. Об этом пишет Reuters 15 октября.

Подробности

Эта апелляция поступит через два года после того, как судья низшей инстанции Кэтлин Маккормик аннулировала рекордное вознаграждение генерального директора Tesla. В январе 2024 года судья решила, что совет директоров компании не был независим от Маска во время утверждения пакета в 2018-м, а акционеры не получили полной информации о соглашении, когда большинством голосов его одобрили.

Ответчики настаивают, что Маккормик допустила ошибку, считая социальные и деловые связи с Маском фактором, который подорвал независимость директоров. Они также утверждают, что акционеры Tesla подробно проинформировали об экономических аспектах соглашения перед голосованием за план.

Даже в случае проигрыша в апелляции Маск получит значительную компенсацию в виде акций в десятки миллиардов долларов: в августе Tesla заключила альтернативную сделку на замену, если оригинальный план 2018 года не будет возобновлен.

Тогда, в 2018-м, компания оценила опционы на акции в $56 млрд при условии достижения операционных и финансовых целей, которые Tesla успешно выполнила. С учетом дальнейшего роста акций стоимость опционов сейчас приближается к $120 млрд, что может стать крупнейшим пакетом вознаграждения для руководителя в истории.

Контекст

В 2018 году компенсационный пакет Илона Маска, оцененный более чем в $50 млрд, был отменен судом в Делавэре. К моменту отмены в январе 2024-го стоимость пакета достигала $56 млрд.

В начале сентября 2025 года Tesla представила новый план вознаграждения для Маска, который может достичь рекордной для американских компаний суммы в $1 трлн. Эта 10-летняя программа предусматривает амбициозные цели, в том числе развитие роботакси и рост рыночной капитализации Tesla с $1 трлн до $8,5 трлн.

По условиям плана, Маск может увеличить свою долю в Tesla до 25%, что соответствует его долгосрочной цели. В случае достижения всех целей стоимость его вознаграждения вырастет с $87,8 млрд до $1 трлн.

Помимо финансовых бонусов, план предполагает участие Маска в формировании стратегии долгосрочного развития руководства компании. Инвесторы рассматривают это соглашение как способ сохранить фокус Маска на Tesla, активно развивающей робототехнику и искусственный интеллект. Также акционеры предложили возможную инвестицию Tesla в xAI – стартап Маска, ориентированный на искусственный интеллект.