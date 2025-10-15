Адвокати американського бізнесмена Ілона Маска планують подати апеляцію до Верховного суду штату Делавер з вимогою відновити його компенсаційний пакет від Tesla на суму $56 млрд. Про це пише Reuters 15 жовтня.

Деталі

Ця апеляція надійде через два роки після того, як суддя нижчої інстанції Кетлін Маккормік анулювала рекордну винагороду генерального директора Tesla. У січні 2024 року суддя вирішила, що рада директорів компанії не була незалежною від Маска під час затвердження пакета в 2018 році, а акціонери не отримали повної інформації про угоду, коли більшістю голосів її схвалили.

Відповідачі наполягають, що Маккормік припустилася помилки, вважаючи соціальні та ділові звʼязки з Маском фактором, який підірвав незалежність директорів. Вони також стверджують, що акціонерів Tesla детально поінформували про економічні аспекти угоди перед голосуванням за план.

Навіть у разі програшу в апеляції Маск отримає значну компенсацію у вигляді акцій на десятки мільярдів доларів: у серпні Tesla уклала альтернативну угоду на заміну, якщо оригінальний план 2018 року не буде відновлено.

Тоді, у 2018-му, компанія оцінила опціони на акції в $56 млрд за умови досягнення операційних і фінансових цілей, які Tesla успішно виконала. З урахуванням подальшого зростання акцій, вартість опціонів нині наближається до $120 млрд, що може стати найбільшим пакетом винагороди для керівника в історії.

Контекст

У 2018 році компенсаційний пакет Ілона Маска, оцінений у понад $50 млрд, був скасований судом у Делавері. На момент скасування в січні 2024-го вартість пакета сягала $56 млрд.

На початку вересня 2025 року Tesla представила новий план винагороди для Маска, який може досягти рекордної для американських компаній суми в $1 трлн. Ця 10-річна програма передбачає амбітні цілі, зокрема розвиток роботаксі та зростання ринкової капіталізації Tesla з $1 трлн до $8,5 трлн.

За умовами плану, Маск може збільшити свою частку в Tesla до 25%, що відповідає його довгостроковій меті. У разі досягнення всіх цілей вартість його винагороди зросте з $87,8 млрд до $1 трлн.

Окрім фінансових бонусів, план передбачає участь Маска у формуванні стратегії довгострокового розвитку керівництва компанії. Інвестори розглядають цю угоду як спосіб зберегти фокус Маска на Tesla, яка активно розвиває робототехніку та штучний інтелект. Також акціонери запропонували можливу інвестицію Tesla в xAI – стартап Маска, орієнтований на штучний інтелект.