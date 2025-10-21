Forbes Digital підписка
Agro Gas Trading подала заявку на участие в приватизации ОПЗ. Компания – фигурант расследования НАБУ по «схемам на заводе»

Agro Gas Trading подала заявку на участие в приватизации ОПЗ. Компания – фигурант расследования НАБУ по «схемам на заводе»

Компания Agro Gas Trading (AGT), фигурировавшая в расследовании НАБУ о возможных злоупотреблениях во время управления Одесским припортовым заводом (ОПЗ) в 2019–2021 годах, подала заявку на участие в приватизационном аукционе предприятия, запланированном на 25 ноября 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

  • Компания уплатила регистрационный взнос и подписала соглашение о конфиденциальности. Стартовая цена ОПЗ – 4,48 млрд грн.
  • AGT заявила, что имеет план модернизации производства, повышения эффективности и стабилизации работы завода после приватизации. Компания считает, что при «прозрачном аукционе и гарантиях непрерывности производства приватизация может стать успешной».
  • AGT заявляет, что имеет опыт работы на рынке газа, минеральных удобрений и логистики, а также сотрудничала с ОПЗ в 2019–2021 годах, когда обеспечила 1,42 млрд кв. м газа для производства 1,735 млн тонн карбамида и 187 000 тонн аммиака, из которых более 90% было экспортировано. Тогда компания помогла предприятию погасить 68,1 млн грн долга перед «Нафтогазом» и сохранить более 3000 рабочих мест, добавили в Agro Gas Trading.

Контекст

В 2019–2021 годах, по данным НАБУ, преступная организация получила более 2 млрд грн неправомерной выгоды от контроля над Одесским припортовым заводом (ОПЗ). Ключевую роль в схеме, по версии следствия, играла компания «Агро Газ Трейдинг» (АГТ) – партнер ОПЗ, поставлявший газ в обмен на готовую продукцию (аммиак и карбамид). При этом весь доход от продажи удобрений получала АГТ, а завод – только фиксированную плату за переработку.

В 2020-м «Агро Газ Трейдинг» заработала на сотрудничестве с ОПЗ $44 млн прибыли, по расчетам Консалтинговой группы «А-95». В этом же году ОПЗ получил 1,2 млрд грн чистого ущерба за выручку 2,3 млрд грн. Официальная отчетность не подтверждает сверхприбыли «Агро Газ Трейдинг» в 2020 году: компания получила 164,5 млн грн прибыли при выручке 5,4 млрд грн.

По данным НАБУ, именно в этот период участники схемы, среди которых экс-глава ФГИ Дмитрий Сенниченко и совладельцы АГТ Александр Горбуненко и Владимир Колот, получали неправомерные выгоды. Попытки провести конкурс на другого поставщика, по данным следствия, срывались руководством Фонда госимущества и лояльным к Фонду руководством завода.

Совладелец киевской компании «Агро Газ Трейдинг» (АГТ) Александр Горбуненко в комментарии Forbes отвергал обвинения НАБУ в возможном хищении на Одесском припортовом заводе (ОПЗ) в 2019–2020 годах.

26 августа Кабмин утвердил приватизацию ОПЗ по начальной цене 4,5 млрд грн (около $108 млн). Это четвертая попытка продать предприятие.

В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ. В августе 2024-го власти пытались частично перезапустить производство аммиака, но безрезультатно – из-за риска безопасности. Во время войны инфраструктуру ОПЗ используют для перевалки зерновых.

ОПЗ – самая крупная государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота.

В прошлом году чистый убыток ОПЗ вырос на 68%, до 1,84 млрд грн, при выручке 878,16 млн грн, по данным YouControl. В 2021-м завод показал чистую прибыль 25,86 млн грн при выручке 2,1 млрд грн.

Что получит потенциальный инвестор и кто может быть заинтересован в приобретении ОПЗ, читайте в материале Forbes Ukraine.

