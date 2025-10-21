Компанія Agro Gas Trading (AGT), яка фігурувала в розслідуванні НАБУ про можливі зловживання під час управління Одеським припортовим заводом (ОПЗ) у 2019–2021 роках, подала заявку на участь у приватизаційному аукціоні підприємства, запланованому на 25 листопада 2025 року. Про це повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Компанія сплатила реєстраційний внесок і підписала угоду про конфіденційність. Стартова ціна ОПЗ – 4,48 млрд грн.

AGT заявила, що має план модернізації виробництва, підвищення ефективності та стабілізації роботи заводу після приватизації. Компанія вважає, що за умов «прозорого аукціону та гарантій безперервності виробництва приватизація може стати успішною».

AGT заявляє, що має досвід роботи на ринку газу, мінеральних добрив та логістики, а також співпрацювала з ОПЗ у 2019–2021 роках, коли забезпечила 1,42 млрд кв. м газу для виробництва 1,735 млн тонн карбаміду та 187 000 тонн аміаку, з яких понад 90% було експортовано. Тоді компанія допомогла підприємству погасити 68,1 млн грн боргу перед «Нафтогазом» і зберегти понад 3000 робочих місць, додали в Agro Gas Trading.

Контекст

У 2019–2021 роках, за даними НАБУ, злочинна організація отримала понад 2 млрд грн неправомірної вигоди від контролю над Одеським припортовим заводом (ОПЗ). Ключову роль у схемі, за версією слідства, відігравала компанія «Агро Газ Трейдинг» (АГТ) – партнер ОПЗ, який постачав газ у обмін на готову продукцію (аміак і карбамід). При цьому весь дохід від продажу добрив отримувала АГТ, а завод – лише фіксовану плату за переробку.

У 2020-му «Агро Газ Трейдинг» заробила на співпраці з ОПЗ $44 млн прибутку, за розрахунками Консалтингової групи «А-95». У цьому ж році ОПЗ отримав 1,2 млрд грн чистого збитку за виручки 2,3 млрд грн. Офіційна звітність не підтверджує надприбутки «Агро Газ Трейдинг» у 2020-му: компанія отримала 164,5 млн грн прибутку за виручки 5,4 млрд грн.

За даними НАБУ, саме в цей період учасники схеми, серед яких ексголова ФДМУ Дмитро Сенниченко та співвласники АГТ Олександр Горбуненко і Володимир Колот, отримували неправомірні вигоди. Спроби провести конкурс на іншого постачальника, за даними слідства, зривалися керівництвом Фонду держмайна та лояльним до Фонду керівництвом заводу.

Співвласник київської компанії «Агро Газ Трейдинг» (АГТ) Олександр Горбуненко у коментарі Forbes відкидав звинувачення НАБУ щодо можливого розкрадання на Одеському припортовому заводі (ОПЗ) у 2019–2020 роках.