С 6 июня 2025 года прекращают действие автономные торговые преференции от Евросоюза, но режим свободной торговли между Украиной и ЕС остается в силе. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

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Она отметила, что возврат к условиям торговли в 2021 году сохраняет беспошлинный режим для большинства товаров, за исключением 40 категорий аграрной продукции, на которые распространяются тарифные квоты. По словам Свириденко, анализ торговли без ограничений показал, что для 17 из 40 категорий объемы экспорта превышают квоты в 2021-м.

«Для 23 товаров возврат квот не создаст помех. К примеру, чеснока мы экспортировали 235 тонн за квоты в 500 тонн», – пояснила она.

Для товаров, где объемы экспорта превышают квоты, влияние ограничений будет минимальным. К примеру, экспорт кукурузы в ЕС к 2022 году достигал 14 млн тонн за квоты в 650 000 тонн, поскольку ЕС не применяет пошлины на импорт кукурузы (кроме российской).

Однако для некоторых товаров, в частности сахара, квоты могут ограничить экспорт. В прошлом году Украина экспортировала 311 000 тонн сахара за квоты в 20 000 тонн. В то же время Свириденко подчеркнула, что ЕС «обнулил» подсчет квотированных объемов, поэтому экспортеры чувствительных товаров не почувствуют существенных изменений.

Министр добавила, что отсутствие уступок по пересмотру квот может повлиять на торговлю объемом $3,5 млрд, что в худшем сценарии приведет к потере $800 млн выручки. Украина активно ведет переговоры с ЕС о переходе к новому, более либерализированному соглашению о свободной торговле.

Контекст

С 6 июня 2025 года для Украины снова действуют ограничения на экспорт сельхозпродукции в Евросоюз. Европейская комиссия утвердила новые квоты в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которые будут действовать до конца года.