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«В августе–сентябре квоты могут исчерпаться, и экспорт в ЕС остановится». Заместитель агроминистра Тарас Высоцкий – о $3,5 млрд потерь агроэкспорта и торговых альтернатив Евросоюза

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. /из личного архива

Тарас Высоцкий: «За 2–3 месяца должны наработать обновленное соглашение» Фото из личного архива

Украина начала переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения. «Пытаемся хотя бы сохранить объемы, которые действовали в прошлом году», – говорит в кулуарах Agro Ukraine Summit Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Какими будут потери, если не удастся договориться, кто больше всего пострадает и когда экспорт в ЕС может остановиться?

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