Украина начала переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения. «Пытаемся хотя бы сохранить объемы, которые действовали в прошлом году», – говорит в кулуарах Agro Ukraine Summit Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Какими будут потери, если не удастся договориться, кто больше всего пострадает и когда экспорт в ЕС может остановиться?