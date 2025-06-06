Украина начала переговоры с ЕС по поводу нового торгового соглашения. «Пытаемся хотя бы сохранить объемы, которые действовали в прошлом году», – говорит в кулуарах Agro Ukraine Summit Тарас Высоцкий, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия. Какими будут потери, если не удастся договориться, кто больше всего пострадает и когда экспорт в ЕС может остановиться?
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