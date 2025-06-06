З 6 червня 2025 року припиняють дію автономні торговельні преференції від Євросоюзу, але режим вільної торгівлі між Україною та ЄС залишається чинним. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Деталі

Вона зазначила, що повернення до умов торгівлі 2021 року зберігає безмитний режим для більшості товарів, за винятком 40 категорій аграрної продукції, на які поширюються тарифні квоти. За словами Свириденко, аналіз торгівлі без обмежень показав, що для 17 із 40 категорій обсяги експорту перевищують квоти 2021-го.

«Для 23 товарів повернення квот не створить перешкод. Наприклад, часнику ми експортували 235 тонн за квоти у 500 тонн», – пояснила вона.

Для товарів, де обсяги експорту перевищують квоти, вплив обмежень буде мінімальним. Наприклад, експорт кукурудзи до ЄС до 2022 року сягав 14 млн тонн за квоти у 650 000 тонн, оскільки ЄС не застосовує мита на імпорт кукурудзи (крім російської).

Однак для деяких товарів, зокрема цукру, квоти можуть обмежити експорт. Минулого року Україна експортувала 311 000 тонн цукру за квоти у 20 000 тонн. Водночас Свириденко підкреслила, що ЄС «обнулив» підрахунок квотованих обсягів, тож експортери чутливих товарів не відчують суттєвих змін.

Міністерка додала, що відсутність поступок щодо перегляду квот може вплинути на торгівлю обсягом $3,5 млрд, що в найгіршому сценарії призведе до втрати $800 млн виторгу. Наразі Україна активно веде переговори з ЄС про перехід до нової, більш лібералізованої угоди про вільну торгівлю.

Контекст

З 6 червня 2025 року для України знову діють обмеження на експорт сільгосппродукції до Євросоюзу. Європейська комісія затвердила нові квоти в межах Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі, які діятимуть до кінця року.