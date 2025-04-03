AI DAY 2025: Как искусственный интеллект меняет Украину

В Киеве 28 марта состоялось ключевое технологическое событие года – AI DAY от Forbes Ukraine. Более 300 участников – владельцы компаний, топ-менеджеры, предприниматели и эксперты – собрались, чтобы обсудить, как искусственный интеллект формирует новую реальность в бизнесе, управлении, образовании и экономике

В течение дня прозвучали прогнозы, аналитика, конкретные кейсы и дискуссии о том, что будет определять развитие Украины в ближайшие годы.

Ключевые темы AI DAY 2025

ИИ – стратегический приоритет страны

«Наша цель – к 2030 году стать самой практичной страной в мире с точки зрения применения искусственного интеллекта», – отметил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.

Минцифры уже работает над первой большой украинской языковой моделью (LLM), которая станет основой для технологических решений в сфере обороны, медицины и госсектора. Также представлена ​​инициатива «Белая книга ИИ» – документ, который определит регуляторный подход к развитию технологий в сотрудничестве с бизнесом и международными экспертами.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации

Производство интеллекта – новая экономика

«Если ранее мы производили товары, то теперь производим интеллект», – подчеркнул Саймон Си, глобальный руководитель Nvidia AI Technology Centre. Он акцентировал внимание на том, что эпоха Engineering AI и Physical AI открывает возможности для автоматизации сложных процессов, создания цифровых двойников людей и даже воспроизведения исторических событий.

Саймон Си, глобальный руководитель Nvidia AI Technology Centre

Образование: выживают те, кто меняется

«Система образования не выдержит, если не адаптируется к новой реальности», – заявил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики. Он подчеркнул, что университеты должны переосмыслить свою роль, а студенты научиться решать нестандартные задачи и критически мыслить.

Ирина Вольницкая, президент SET University, и Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики

Этика, данные, ответственность

Гордей Румянцев, член экспертного комитета по ИИ при Минцифре и Комитета Совета Европы по ИИ, и Петр Билык, руководитель практики ИИ в юридической компании Juscutum, подчеркнули: развитие ИИ невозможно без нравственного подхода. Бизнесу следует ориентироваться на европейские стандарты регулирования, использовать проверенные данные и вводить добровольные кодексы поведения.

О чем говорили на AI DAY 2025

ИИ в Украине: стратегия – 2025 Нужен ли вашей компании ИИ-директор? Как изменится структура бизнеса и управления? Безопасность, данные, риски отравления моделей – реальные вызовы Люди и алгоритмы: как сосуществовать и выигрывать Новые образовательные модели: что ждет университеты?

AI DAY 2025 – открытая платформа для диалога между государством, бизнесом, технологическими компаниями и образовательной средой. Именно такие встречи формируют будущее Украины в глобальном сообществе AI.

Официальные партнеры: Genesis, Favbet Tech, De Novo, UCLOUD, ПУМБ

Партнеры экспозоны: Киевстар