AI DAY 2025: Как искусственный интеллект меняет Украину

В Киеве 28 марта состоялось ключевое технологическое событие года – AI DAY от Forbes Ukraine. Более 300 участников – владельцы компаний, топ-менеджеры, предприниматели и эксперты – собрались, чтобы обсудить, как искусственный интеллект формирует новую реальность в бизнесе, управлении, образовании и экономике
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В течение дня прозвучали прогнозы, аналитика, конкретные кейсы и дискуссии о том, что будет определять развитие Украины в ближайшие годы.
Ключевые темы AI DAY 2025
ИИ – стратегический приоритет страны
«Наша цель – к 2030 году стать самой практичной страной в мире с точки зрения применения искусственного интеллекта», – отметил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.
Минцифры уже работает над первой большой украинской языковой моделью (LLM), которая станет основой для технологических решений в сфере обороны, медицины и госсектора. Также представлена инициатива «Белая книга ИИ» – документ, который определит регуляторный подход к развитию технологий в сотрудничестве с бизнесом и международными экспертами.
Производство интеллекта – новая экономика
«Если ранее мы производили товары, то теперь производим интеллект», – подчеркнул Саймон Си, глобальный руководитель Nvidia AI Technology Centre. Он акцентировал внимание на том, что эпоха Engineering AI и Physical AI открывает возможности для автоматизации сложных процессов, создания цифровых двойников людей и даже воспроизведения исторических событий.
Образование: выживают те, кто меняется
«Система образования не выдержит, если не адаптируется к новой реальности», – заявил Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики. Он подчеркнул, что университеты должны переосмыслить свою роль, а студенты научиться решать нестандартные задачи и критически мыслить.
Этика, данные, ответственность
Гордей Румянцев, член экспертного комитета по ИИ при Минцифре и Комитета Совета Европы по ИИ, и Петр Билык, руководитель практики ИИ в юридической компании Juscutum, подчеркнули: развитие ИИ невозможно без нравственного подхода. Бизнесу следует ориентироваться на европейские стандарты регулирования, использовать проверенные данные и вводить добровольные кодексы поведения.
О чем говорили на AI DAY 2025
ИИ в Украине: стратегия – 2025
Нужен ли вашей компании ИИ-директор?
Как изменится структура бизнеса и управления?
Безопасность, данные, риски отравления моделей – реальные вызовы
Люди и алгоритмы: как сосуществовать и выигрывать
Новые образовательные модели: что ждет университеты?
AI DAY 2025 – открытая платформа для диалога между государством, бизнесом, технологическими компаниями и образовательной средой. Именно такие встречи формируют будущее Украины в глобальном сообществе AI.
Официальные партнеры: Genesis, Favbet Tech, De Novo, UCLOUD, ПУМБ
Партнеры экспозоны: Киевстар
Присоединяйтесь к следующему технологическому событию Forbes Ukraine!
27 ноября во Львове состоится AI SUMMIT– главная встреча для тех, кто создает будущее технологий в Украине. Узнайте о новых трендах, решениях и возможностях для вашего бизнеса. Следите за обновлениями и покупайте билеты заранее.
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