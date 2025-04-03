AI DAY 2025: Як штучний інтелект змінює Україну

У Києві 28 березня відбулася ключова технологічна подія року – AI DAY від Forbes Ukraine. Понад 300 учасників – власники компаній, топменеджери, підприємці та експерти – зібралися, щоб обговорити, як штучний інтелект формує нову реальність у бізнесі, управлінні, освіті та економіці

Протягом дня прозвучали прогнози, аналітика, конкретні кейси та дискусії про те, що визначатиме розвиток України у найближчі роки.

Ключові теми AI DAY 2025

ШІ – стратегічний пріоритет країни

«Наша мета – до 2030 року стати найпрактичнішою країною у світі з точки зору застосування штучного інтелекту», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Мінцифри вже працює над першою українською великою мовною моделлю (LLM), що стане основою для технологічних рішень у сфері оборони, медицини та держсектору. Також презентовано ініціативу «Біла книга ШІ» – документ, що визначить регуляторний підхід до розвитку технологій у співпраці з бізнесом та міжнародними експертами.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації

Виробництво інтелекту – нова економіка

«Якщо раніше ми виробляли товари, то тепер виробляємо інтелект», – наголосив Саймон Сі, глобальний керівник Nvidia AI Technology Centre. Він акцентував на тому, що епоха Engineering AI та Physical AI відкриває можливості для автоматизації складних процесів, створення цифрових двійників людей та навіть відтворення історичних подій.

Саймон Сі, глобальний керівник Nvidia AI Technology Centre

Освіта: виживають ті, хто змінюється

«Система освіти не витримає, якщо не адаптується до нової реальності», – заявив Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки. Він підкреслив, що університети мають переосмислити свою роль, а студенти – навчитися вирішувати нестандартні задачі та критично мислити.

Ірина Вольницька, президентка SET University, та Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки

Етика, дані, відповідальність

Гордій Румянцев, член експертного комітету з ШІ при Мінцифри та Комітету Ради Європи з ШІ, і Петро Білик, керівник практики ШІ в юридичній компанії Juscutum, наголосили: розвиток ШІ неможливий без етичного підходу. Бізнесу варто орієнтуватися на європейські стандарти регулювання, використовувати перевірені дані та запроваджувати добровільні кодекси поведінки.

Про що говорили на AI DAY 2025

ШІ в Україні: стратегія – 2025 Чи потрібен вашій компанії ШІ-директор? Як зміниться структура бізнесу та управління? Безпека, дані, ризики отруєння моделей – реальні виклики Люди та алгоритми: як співіснувати та вигравати Нові освітні моделі: що чекає університети?

AI DAY 2025 – відкрита платформа для діалогу між державою, бізнесом, технологічними компаніями та освітнім середовищем. Саме такі зустрічі формують майбутнє України у глобальній AI-спільноті.

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