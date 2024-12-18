Активы ликвидированных российских банков в Украине на 3 млрд грн приобрела гражданка РФ – «Схемы»

Компания «Спектрум Эссетс» гражданки России Марины Евсеевой победила в государственном аукционе в Украине, получив в собственность активы ликвидированных российских банков на 3 млрд грн, говорится в материале проекта «Схемы» («Радио Свобода»). Российское гражданство она скрыла от украинских контролирующих органов, предоставив информацию только об американском.

Ключевые факты

Аукцион, на котором победила компания Евсеевой, прошел в феврале 2024 года.

Тогда Фонд гарантирования вкладов выставил на продажу сборный пул активов: двух ликвидированных российских банков – Сбербанка (МР Банк) и Проминвестбанка – и украинского Мегабанка. Это права требования долгов по старым кредитам на общую сумму 2,8 млрд грн и объекты недвижимости в Одессе и Сумах. За эти активы «Спектрум Эссетс» заплатила 124 млн грн.

В Фонде гарантирования вкладов заявили, что во время проверки опирались на данные публичного реестра юридических лиц, где сказано, что Евсеева является гражданкой США. Там подчеркнули, что если окажется, что покупатель активов скрыл связь с РФ, он должен будет заплатить штраф в размере 100% от цены лота – то есть 124 млн грн – и вернуть полученные на аукционе активы.

Журналисты выяснили, что фирмой, выигравшей аукцион Фонда гарантирования вкладов, по доверенности от Евсеевой управляет Михаил Трубчик, который кроме американского имеет гражданство Беларуси и которому СБУ запрещала въезд в Украину, называя представителем «глубоко законспирированной сети спецслужб РФ». «У меня есть договоренность с СБУ, которая запрещает мне разглашать любую информацию», – сообщил он журналистам.

В Нацбанке по запросу «Схем» сообщили, что о гражданстве РФ Евсеевой до сих пор не знали, ведь в документах, которые «Спектрум Эссетс» предоставляла регулятору, утверждалось, что владелицей компании является гражданка США. В Нацбанке отметили, что обратились в СБУ за официальной информацией о наличии у Евсеевой паспорта РФ и, если получат этому подтверждение, будут основания отозвать лицензию у компании.

Компания зарегистрирована в центре столицы на Кловском спуске в офисе, принадлежащем гражданке РФ Оксане Тереховой. Это бывшая супруга экс-депутата Андрея Деркача, которого СБУ подозревает в госизмене.

Контекст

Уже в первый день полномасштабного вторжения России Национальный банк Украины отозвал лицензии двух украинских «дочек» крупнейших госбанков РФ – Сбербанка России и ВЕБ.РФ – Международного резервного банка (МР Банк) и Проминвестбанка (ФИО). На момент решения НБУ о выводе с рынка МР Банк занимал 14-е место в банковской системе по объему активов, ФИО – 30-е. На их балансах оставались активы на общую сумму около 30 млрд грн (свыше $1 млрд по курсу на 24 февраля).

В мае 2022-го Совет нацбезопасности и обороны принял решение о конфискации активов Проминвестбанка и бывшего Сбербанка России из-за их принадлежности к российским государственным структурам.

Еще в начале вторжения Украина ввела для граждан РФ ряд ограничений, чтобы предотвратить их влияние на финансовый рынок страны. Кабинет министров запрещает гражданам РФ и их компаниям взимать долги с украинцев, Национальный банк – управлять финансовыми учреждениями, а регламент проведения государственных аукционов – участвовать в них.