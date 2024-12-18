Активи ліквідованих російських банків в Україні на 3 млрд грн придбала громадянка РФ – «Схеми»

Компанія «Спектрум Ессетс» громадянки Росії Марини Євсєєвої перемогла в державному аукціоні в Україні, отримавши у власність активи ліквідованих російських банків на 3 млрд грн, йдеться в матеріалі проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»). Російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.

Ключові факти

Аукціон, на якому перемогла компанія Євсєєвої, відбувся в лютому 2024 року.

Тоді Фонд гарантування вкладів виставив на продаж збірний пул активів: двох ліквідованих російських банків – «Сбербанку» («МР Банк») і «Промінвестбанку» – та українського «Мегабанку». Це права вимоги боргів за старими кредитами на загальну суму 2,8 млрд грн та обʼєкти нерухомості в Одесі та Сумах. За ці активи «Спектрум Ессетс» заплатила 124 млн грн.

У Фонді гарантування вкладів заявили, що під час перевірки спиралися на дані публічного реєстру юридичних осіб, де зазначено, що Євсєєва є громадянкою США. Там наголосили, що якщо виявиться, що покупець активів приховав звʼязок із РФ, він матиме сплатити штраф у розмірі 100% від ціни лоту – тобто 124 млн грн – та повернути отримані на аукціоні активи.

Журналісти з’ясували, що фірмою, яка виграла аукціон Фонду гарантування вкладів, за довіреністю від Євсєєвої управляє Михайло Трубчік, який, окрім американського, має громадянство Білорусі та якому СБУ забороняла в’їзд в Україну, називаючи представником «глибоко законспірованої мережі спецслужб РФ». «У мене є домовленість із СБУ, яка забороняє мені розголошувати будь-яку інформацію», – повідомив він журналістам.

У Нацбанку на запит «Схем» повідомили, що про громадянство РФ Євсєєвої дотепер не знали, адже в документах, які «Спектрум Ессетс» надавала регулятору, стверджувалось, що власницею компанії є громадянка США. У Нацбанку зазначили, що звернулися до СБУ за офіційною інформацією про наявність у Євсєєвої паспорта РФ та, якщо отримають цьому підтвердження, матимуть підстави відкликати ліцензію у компанії.

Компанія зареєстрована в центрі столиці на Кловському узвозі в офісі, який належить громадянці РФ Оксані Тереховій. Це колишня дружина ексдепутата Андрія Деркача, якого СБУ підозрює у держзраді.

Контекст

Уже в перший день повномасштабного вторгнення Росії Національний банк України відкликав ліцензії двох українських «дочок» найбільших держбанків РФ – Сбербанку Росії та ВЕБ.РФ – Міжнародного резервного банку (МР Банк) і Промінвестбанку (ПІБ). На момент рішення НБУ про виведення з ринку МР Банк займав 14-те місце у банківській системі за обсягом активів, ПІБ – 30-те. На їхніх балансах залишались активи на загальну суму близько 30 млрд грн (понад $1 млрд за курсом на 24 лютого).

У травні 2022-го Рада нацбезпеки та оборони прийняла рішення про конфіскацію активів Промінвестбанку та колишнього Сбербанку Росії через їхню належність російським державним структурам.

Ще на початку вторгнення Україна запровадила для громадян РФ низку обмежень, щоб запобігти їхньому впливу на фінансовий ринок країни. Кабінет Міністрів забороняє громадянам РФ та їхнім компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь.