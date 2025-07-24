Шведский стартап Lovable достиг более $100 млн годовой выручки всего за восемь месяцев, используя искусственный интеллект. Его платформа позволяет миллионам людей, не являющихся программистами, превращать свои идеи в сайты, приложения и онлайн-бизнесы. Как двум шведам удалось реализовать то, что не смогли гиганты предыдущего поколения Figma, Wix и Squarespace?
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Проектный менеджер в фармацевтической компании Оскар Мунк аф Розеншельд никогда не планировал связывать себя с индустрией развлечений. Но во время одного из перерывов на кофе в Стокгольме его друг, кинопродюсер, предложил Розеншельду идею стартапа: платформу, которая сводила бы кинематографистов с инвесторами и помогала бы европейским режиссерам в вечных поисках финансирования.
Такие идеи часто не выходят за пределы разговоров. Но уже через несколько месяцев стартап FrameSage запустили – и первые $50 000 выручки уже были на счету. Все благодаря новому ИИ-инструменту для программирования Lovable, который использовал Розеншельд, чтобы построить техническую инфраструктуру проекта всего за 10 дней.
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