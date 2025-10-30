Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Акции Meta упали на 14% после заявления Цукерберга об увеличении расходов на ИИ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Марк Цукерберг предупредил, что Meta Platforms Inc. будет тратить еще больше на искусственный интеллект в следующем году, что снова вызвало беспокойство инвесторов: акции компании упали на 14% в четверг – самое большое дневное падение с апреля 2024 года, пишет Bloomberg 30 октября.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Компания оправдывает расходы ненасытным спросом на вычислительные ресурсы, которые Meta должна удовлетворять, чтобы оставаться лидером в быстрой AI-гонке. «Мы хотим убедиться, что не недоинвестируем», – заявил Цукерберг аналитикам после объявления результатов третьего квартала.
  • В отчете Meta сообщила, что капитальные расходы в следующем году будут «значительно больше», чем в 2025-м, когда планируется до $72 млрд. За текущий год уже потрачено $50 млрд, а на 2025-й прогноз повышен до $70–72 млрд (ранее – $66–72 млрд).
  • Выручка за третий квартал выросла на 26%, до $51,2 млрд, подтверждая силу рекламного бизнеса (98% дохода). Прогноз на четвертый квартал – $56–59 млрд (аналитики – $57,4 млрд).
  • Менее чем через сутки после прогнозов Meta планирует продать облигаций по меньшей мере на $25 млрд – одна из крупнейших сделок 2025 года. Финдиректор Сьюзан Ли предупредила: затраты 2026-го возрастут значительно быстрее, чем в 2025-м, из-за инфраструктуры и Meta Superintelligence Labs. Цукерберг смотрит дальше: на ужине у Трампа в сентябре заявил о минимум $600 млрд расходов в США до 2028 года (включая инфраструктуру, таланты, операции).
  • Цукерберг настаивает: «Агрессивное заблаговременное наращивание мощностей – правильная стратегия». Reality Labs зафиксировала $4,4 млрд операционных убытков при $470 млн продаж; ожидание четвертого квартала – снижение доходов из-за сезонности Quest.
  • В то же время ожидается, что продажи AI-очков Ray-Ban Meta будут расти. Чистая прибыль за квартал – $2,71 млрд (с учетом разового налогового списания $15,9 млрд); без него – $18,6 млрд (+19%). Благодаря новому налоговому закону Meta ожидает значительного сокращения федеральных налогов в США с 2025 года.

Контекст

Meta инвестирует десятки миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. В июле Марк Цукерберг, CEO компании, заявил, что уже в 2026 году Meta введет в эксплуатацию свой первый суперкомпьютерный кластер, а еще несколько проектов находятся в стадии активной разработки.

Один из них, Hyperion, будет иметь колоссальные масштабы – его размеры сравнимы со «значительной частью Манхэттена».

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні