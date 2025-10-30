Марк Цукерберг предупредил, что Meta Platforms Inc. будет тратить еще больше на искусственный интеллект в следующем году, что снова вызвало беспокойство инвесторов: акции компании упали на 14% в четверг – самое большое дневное падение с апреля 2024 года, пишет Bloomberg 30 октября.

Подробности

Компания оправдывает расходы ненасытным спросом на вычислительные ресурсы, которые Meta должна удовлетворять, чтобы оставаться лидером в быстрой AI-гонке. «Мы хотим убедиться, что не недоинвестируем», – заявил Цукерберг аналитикам после объявления результатов третьего квартала.

В отчете Meta сообщила, что капитальные расходы в следующем году будут «значительно больше», чем в 2025-м, когда планируется до $72 млрд. За текущий год уже потрачено $50 млрд, а на 2025-й прогноз повышен до $70–72 млрд (ранее – $66–72 млрд).

Выручка за третий квартал выросла на 26%, до $51,2 млрд, подтверждая силу рекламного бизнеса (98% дохода). Прогноз на четвертый квартал – $56–59 млрд (аналитики – $57,4 млрд).

Менее чем через сутки после прогнозов Meta планирует продать облигаций по меньшей мере на $25 млрд – одна из крупнейших сделок 2025 года. Финдиректор Сьюзан Ли предупредила: затраты 2026-го возрастут значительно быстрее, чем в 2025-м, из-за инфраструктуры и Meta Superintelligence Labs. Цукерберг смотрит дальше: на ужине у Трампа в сентябре заявил о минимум $600 млрд расходов в США до 2028 года (включая инфраструктуру, таланты, операции).

Цукерберг настаивает: «Агрессивное заблаговременное наращивание мощностей – правильная стратегия». Reality Labs зафиксировала $4,4 млрд операционных убытков при $470 млн продаж; ожидание четвертого квартала – снижение доходов из-за сезонности Quest.

В то же время ожидается, что продажи AI-очков Ray-Ban Meta будут расти. Чистая прибыль за квартал – $2,71 млрд (с учетом разового налогового списания $15,9 млрд); без него – $18,6 млрд (+19%). Благодаря новому налоговому закону Meta ожидает значительного сокращения федеральных налогов в США с 2025 года.

Контекст

Meta инвестирует десятки миллиардов долларов в развитие искусственного интеллекта. В июле Марк Цукерберг, CEO компании, заявил, что уже в 2026 году Meta введет в эксплуатацию свой первый суперкомпьютерный кластер, а еще несколько проектов находятся в стадии активной разработки.

Один из них, Hyperion, будет иметь колоссальные масштабы – его размеры сравнимы со «значительной частью Манхэттена».