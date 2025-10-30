Марк Цукерберг попередив, що Meta Platforms Inc. витрачатиме ще більше на штучний інтелект у наступному році, що знову викликало занепокоєння інвесторів: акції компанії впали на 14% у четвер – найбільше денне падіння з квітня 2024 року, пише Bloomberg 30 жовтня.
Деталі
- Компанія виправдовує витрати ненаситним попитом на обчислювальні ресурси, які Meta мусить задовольняти, щоб залишатися лідером у швидкій AI-гонці. «Ми хочемо переконатися, що не недоінвестуємо», – заявив Цукерберг аналітикам після оголошення результатів третього кварталу.
- У звіті Meta повідомила, що капітальні витрати наступного року будуть «значно більшими», ніж у 2025-му, коли планується до $72 млрд. За поточний рік уже витрачено $50 млрд, а на 2025-й прогноз підвищено до $70–72 млрд (раніше – $66–72 млрд).
- Дохід за третій квартал зріс на 26%, до $51,2 млрд, підтверджуючи силу рекламного бізнесу (98% доходу). Прогноз на четвертий квартал – $56–59 млрд (аналітики – $57,4 млрд).
- Менше ніж за добу після прогнозів Meta планує продати облігацій щонайменше на $25 млрд – одна з найбільших угод 2025 року. Фіндиректорка Сьюзан Лі попередила: витрати 2026-го зростуть значно швидше, ніж 2025-го, через інфраструктуру та Meta Superintelligence Labs. Цукерберг дивиться далі: на вечері у Трампа у вересні заявив про щонайменше $600 млрд витрат у США до 2028 року (включно з інфраструктурою, талантами, операціями).
- Цукерберг наполягає: «Агресивне завчасне нарощування потужностей – правильна стратегія». Reality Labs зафіксувала $4,4 млрд операційних збитків при $470 млн продажів; очікування на четвертий квартал – зниження доходів через сезонність Quest.
- Водночас очікується, що продажі AI-окулярів Ray-Ban Meta зростатимуть. Чистий прибуток за квартал – $2,71 млрд (з урахуванням разового податкового списання $15,9 млрд); без нього – $18,6 млрд (+19%). Завдяки новому податковому закону Meta очікує значного скорочення федеральних податків у США з 2025 року.
Контекст
Meta інвестує десятки мільярдів доларів у розвиток штучного інтелекту. У липні Марк Цукерберг, CEO компанії, заявив, що вже в 2026 році Meta введе в експлуатацію свій перший суперкомп’ютерний кластер, а ще кілька проєктів перебувають у стадії активної розробки.
Один із них, Hyperion, матиме колосальні масштаби – його розміри можна порівняти зі «значною частиною Мангеттена».
