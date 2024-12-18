Акції Nissan зросли на 24% на тлі новин про можливе злиття із Honda

Акції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24% на тлі новин про переговори з Honda про злиття, пише Bloomberg 18 грудня. У результаті злиття може зʼявитися японський автогігант вартістю $52 млрд.
Ключові факти
- Акції Nissan зросли на 24%, показавши найбільше зростання за 50 років. Інвестори вітали новину про можливе злиття, оскільки Nissan перебуває у важкому становищі.
- Акції Honda навпаки впали на 3,4% через побоювання, що їй доведеться рятувати Nissan.
- Виконавчий віцепрезидент компанії Honda Сіндзі Аояма заявив після повідомлень про переговори між автовиробниками, що Honda розглядає кілька варіантів, зокрема злиття, обʼєднання капіталу чи створення холдингової компанії.
- Обʼєднана компанія стане третім за величиною автовиробником у світі після Toyota та Volkswagen за обсягом продажів за минулий рік, що дасть їй можливість інвестувати кошти у конкуренцію з Tesla та китайською BYD.
- Акції Mitsubishi Motors Corp., яка може стати потенційним учасником обʼєднання, також підскочили, подорожчавши на 20%, що стало найбільшим зростанням із 2013 року.
Контекст
Японські автовиробники борються з китайськими конкурентами, що швидко ростуть, і млявим споживчим попитом на електромобілі.
17 грудня стало відомо, що компанії Nissan і Honda ведуть попередні переговори про злиття двох автовиробників. Обидві компанії вивчають можливість обʼєднання, яке допоможе їм краще конкурувати з китайськими виробниками. Переговори перебувають на ранній стадії, і є побоювання щодо можливої політичної реакції в Японії, оскільки злиття двох найвідоміших автомобільних брендів країни може призвести до значних скорочень робочих місць, повідомило одне з джерел FT, обізнаних із перебігом переговорів.
У березні компанії Nissan і Honda оголосили про намір обʼєднати зусилля для розробки електромобілів.
Nissan у листопаді представив план екстреного відновлення, який включав скорочення 9000 робочих місць і зменшення глобальних виробничих потужностей на 20%.
Nissan вже кілька місяців шукає якірного інвестора, а минулого місяця повідомив, що «розглядаються всі варіанти», зокрема і злиття з Honda.
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