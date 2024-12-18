Акції Nissan зросли на 24% на тлі новин про можливе злиття із Honda

Акції автовиробника Nissan продемонстрували найвищу динаміку на японському фондовому індексі Nikkei 225 і зросли на 24% на тлі новин про переговори з Honda про злиття, пише Bloomberg 18 грудня. У результаті злиття може зʼявитися японський автогігант вартістю $52 млрд.

Ключові факти

Акції Nissan зросли на 24%, показавши найбільше зростання за 50 років. Інвестори вітали новину про можливе злиття, оскільки Nissan перебуває у важкому становищі.

Акції Honda навпаки впали на 3,4% через побоювання, що їй доведеться рятувати Nissan.

Виконавчий віцепрезидент компанії Honda Сіндзі Аояма заявив після повідомлень про переговори між автовиробниками, що Honda розглядає кілька варіантів, зокрема злиття, обʼєднання капіталу чи створення холдингової компанії.

Обʼєднана компанія стане третім за величиною автовиробником у світі після Toyota та Volkswagen за обсягом продажів за минулий рік, що дасть їй можливість інвестувати кошти у конкуренцію з Tesla та китайською BYD.

Акції Mitsubishi Motors Corp., яка може стати потенційним учасником обʼєднання, також підскочили, подорожчавши на 20%, що стало найбільшим зростанням із 2013 року.

Контекст

Японські автовиробники борються з китайськими конкурентами, що швидко ростуть, і млявим споживчим попитом на електромобілі.

17 грудня стало відомо, що компанії Nissan і Honda ведуть попередні переговори про злиття двох автовиробників. Обидві компанії вивчають можливість обʼєднання, яке допоможе їм краще конкурувати з китайськими виробниками. Переговори перебувають на ранній стадії, і є побоювання щодо можливої ​​політичної реакції в Японії, оскільки злиття двох найвідоміших автомобільних брендів країни може призвести до значних скорочень робочих місць, повідомило одне з джерел FT, обізнаних із перебігом переговорів.

У березні компанії Nissan і Honda оголосили про намір обʼєднати зусилля для розробки електромобілів.

Nissan у листопаді представив план екстреного відновлення, який включав скорочення 9000 робочих місць і зменшення глобальних виробничих потужностей на 20%.

Nissan вже кілька місяців шукає якірного інвестора, а минулого місяця повідомив, що «розглядаються всі варіанти», зокрема і злиття з Honda.