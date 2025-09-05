Ресторатор Алекс Купер объявил об открытии магазина керамики Sholomitska в Киеве и строительстве мастерской в ​​Житомирской области, об этом он рассказал на своей Instagram-странице.

Подробности

Проект он реализует совместно с художниками-керамистами Светланой Шоломицкой и Иваном Козиком.

Концепция бренда строится вокруг посуды ручной работы, мебели из переработанных материалов и изделий под заказ.

«Занимаемся разработкой новых коллекций и проектируем мастерскую в Житомирской области», – отметил в публикации Купер. «Надеюсь что создам бренд, который переживет меня», – написал он.

Контекст

Светлана Шоломицкая и Иван Козик занимаются керамикой с 2014-го, в частности, создают посуду для ресторанов. Среди их клиентов – заведения Milk Bar, Mirali, The Naked Bar, Yellow Place и другие, свидетельствует информация на официальной Instagram-странице.

С Купером они сотрудничали по изготовлению посуды для ресторанов Tatar Bunar и Shalom.

Купер является управляющим партнером фуд-холла Kyiv Food Market, совладельцем ресторанов крымскотатарской кухни «Селям» и двух кафе израильской кухни Shalom в Киеве и Львове, заведений Tachinomi, GiviToMe, «Баба Ґануш», «Наталка» и «Татар Бунар» в Одессе. Последний недавно открылся в Лондоне.