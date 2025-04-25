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Алекс Купер планирует открыть двухэтажный ресторан вместо фуд-холла Odesa Food Market

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Odesa Food Market /Иллюстрация Shutterstock

Фуд-холл Одесский продовольственный рынок Фото Иллюстрация Shutterstock

Ресторатор Алекс Купер закрыл окончательно проект Odesa Food Market, вместо него там откроется двухэтажный ресторан. Об этом владелец сообщил в интервью Forbes Ukraine.

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Ключевые факты

  • «Мы решили строить другой проект, потому что фуд-маркет для Одессы не нужен как проект вообще», – сказал Алекс Купер. По его словам, на этом месте будет другой большой двухэтажный ресторан.
  • В Odesa Food Market, открывшемся в 2017 году, совокупные инвестиции – $300 000–350 000, если считать все вместе, сообщил Купер. «Во-первых, год строительства и оплата текущих потребностей. Во-вторых, ссуды. В-третьих, как правило, существуют постоплаты уже после открытия», – говорит он.

Контекст

Odesa Food Market – это новое название фуд-холла «Городской рынок еды», открытого в 2017 году. Обновленный фуд-холл имел 18 новых проектов-заведений.

Фуд-холл занимал площадь 970 кв. м в здании 1913 года, на месте бывшего кинотеатра им. Скрыпника на пересечении улиц Ришельевской и Греческой в ​​Одессе. Он вмещал до 800 человек.

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