Ресторатор Алекс Купер оголосив про відкриття магазину кераміки Sholomitska у Києві та будівництво майстерні на Житомирщині, про це він розповів на своїй Instagram-сторінці.

Деталі

Проєкт він реалізує спільно з художниками-керамістами Світланою Шоломіцькою та Іваном Козіком.

Концепцію бренду будують навколо посуду ручної роботи, меблів з перероблених матеріалів та виробів під замовлення.

«Займаємося розробкою нових колекцій та проєктуємо майстерню на Житомирщині», – зазначив у публікації Купер. «Маю надію що створю бренд, який переживе мене», – написав він.

Контекст

Світлана Шоломіцька та Іван Козік займаються керамікою з 2014-го, зокрема створюють посуд для ресторанів. Серед їхніх клієнтів – заклади Milk Bar, Mirali, The Naked Bar, Yellow Place та інші, свідчить інформація на офіційній Instagram-сторінці.

З Купером вони співпрацювали над виготовленням посуду для ресторанів Tatar Bunar і Shalom.

Купер є керівним партнером фудхолу Kyiv Food Market, співвласником ресторанів кримськотатарської кухні «Селям» і двох кафе ізраїльської кухні Shalom у Києві та Львові, закладів Tachinomi, GiviToMe, «Баба Ґануш», «Наталка» і «Татар Бунар» в Одесі. Останній віднедавна працює у Лондоні.