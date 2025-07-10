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Американская White Star Real Estate планирует построить в Буче индустриально-логистический парк за €200 млн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Американская компания White Star Real Estate, правительственное учреждение UkraineInvest и Бучанский городской совет подписали меморандум о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта в Буче. Меморандум был подписан во время Ukraine Recovery Conference в Риме 10 июля. Об этом сообщила пресс-служба White Star Real Estate.

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Подробности

  • Соглашение направлено на создание индустриально-логистического парка «Буча» на земельном участке площадью 41 га.
  • Проект предусматривает строительство индустриально-логистического парка класса «А» площадью 250 000 м² с инвестициями в €200 млн, которые будут реализованы в шесть этапов.
  • Объект расположен в 25 км от центра Киева, в 7 км от Международного аэропорта «Антонов» и вблизи будущей Киевской окружной дороги, обеспечивающей доступ к транспортным коридорам, соединяющим Киев с Варшавой и ЕС, отметила пресс-служба компании.
  • По данным White Star Real Estate, проект будет способствовать обновлению инфраструктуры Киевской области и решению дефицита складских помещений класса «А».

Контекст

White Star Real Estate работает в сфере недвижимости с 1997 года и реализовала проекты в девяти странах Европы, сосредотачиваясь на рынках Центральной и Восточной Европы. Компания завершила более 65 проектов общей площадью 2,4 млн м², включая офисные, складские, торговые, развлекательные и жилые объекты. Также она управляет 2,7 млн м² коммерческой и жилой недвижимости.

В январе 2025 года в Украине зарегистрировали 100-й индустриальный парк, сообщило Министерство экономики. В 2024-м в реестр добавили 31 парк, что стало рекордным показателем за время войны. Для сравнения, в 2022 году зарегистрировали восемь парков, а в 2023-м – 13.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в марте 2025 года перерабатывающая промышленность составляла 10,3% ВВП Украины. Минэкономики прогнозирует, что через десять лет благодаря развитию индустриальных парков этот показатель может возрасти вдвое.

Согласно расчетам министерства, 1 га индустриального парка создает до 50 рабочих мест. Каждая гривня государственных инвестиций в парки привлекает 5-6 грн частных вложений. Один доллар частных инвестиций генерирует $19 налогов и платежей в течение пяти лет.

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