В Україні зареєстрували 100-й індустріальний парк. Уряд ініціює впровадження еко-індустріальних парків

Кабінет міністрів схвалив створення ще одного індустріального парку, який буде розташовуватись у Київській області, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 7 січня. Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.

Ключові факти

Очікується, що новий майданчик «Миронівка» створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд грн інвестицій.

створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд грн інвестицій. Площа індустріального парку – 30,3667 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюється приблизно у 1,1 млрд грн. Ініціатор парку – ТОВ «Робота: Гранола» – планує залучити близько 95 млн грн власних коштів через договір позики.

Уряд подає до Верховної Ради законопроект про запровадження поняття «еко-індустріальний парк», повідомив премʼєр.

За словами Шмигаля, це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів.

Держава зі свого боку забезпечить підтримку у вигляді податкових пільг та фінансування будівництва інженерно-транспортної інфраструктури.

Контекст

Включення індустріального парку до реєстру дає право на державне стимулювання, на яке в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн. Зокрема, йдеться про компенсацію витрат на будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та витрат на підключення до електричних мереж, податкові й митні пільги тощо.

Фінансування інфраструктурних проєктів є частиною широкої державної програми для розвитку індустріальних парків в Україні. Програма передбачає надання до 150 млн грн на будівництво та модернізацію інфраструктури, включно з інженерно-транспортними мережами та облаштуванням території.

Кошти надаються на безповоротній основі, покриваючи до 50% вартості проєктів, а для деокупованих територій – до 80%.

Програма включає компенсацію до 50% вартості підключення до електромереж. Це значно полегшує розвиток інфраструктури та підвищує конкурентоспроможність індустріальних парків на міжнародній арені.