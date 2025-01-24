В Україні зареєстрували рекордну кількість індустріальних парків у 2024 році. У лідерах – Львівська і Закарпатська області

У 2024 році в Україні створили не менше 55 індустріальних парків, повідомив СЕО ГК «Індустріальні парки України» Валерій Кирилко. 31 з них внесли в Реєстр індустріальних парків. Це абсолютний рекорд за всю історію розвитку сектору. Найбільша кількість до цього часу була 13 індустріальних парків на рік.

Ключові факти

У 2024 році нові індустріальні парки зареєстрували в 15 областях України. Найбільша кількість – у Львівській та Закарпатській областях – шість і п’ять парків відповідно.

в 15 областях України. Найбільша кількість – у Львівській та Закарпатській областях – шість і п’ять парків відповідно. 13 індустріальних парків створили комунальні ініціатори, 18 – приватні, йдеться у повідомленні ГК «Індустріальні парки України».

60% нових індустріальних парків розташовані на ділянках типу greenfield (чисте поле), 40% – на ділянках brownfield (стара промислова зона).

«Одним із ключових факторів якості зареєстрованих індустріальних парків у 2024 році було те, що ще до реєстрації майже 70% з них уже мали інвесторів, потенційних учасників чи керівні компанії», – каже Кирилко.

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Кількість індустріальних парків, що працюють , на кінець 2024 року становила щонайменше 21, каже Кирилко. Для порівняння: до початку війни (перший квартал 2022 року) із зареєстрованих 62 парків працювали тільки чотири.

, на кінець 2024 року становила щонайменше 21, каже Кирилко. Для порівняння: до початку війни (перший квартал 2022 року) із зареєстрованих 62 парків працювали тільки чотири. В індустріальних парках на кінець 2024 року збудовані або будували 25 заводів. Це підприємства в галузях виробництва продуктів харчування, агропереробки, будівельних матеріалів, деревообробки, машинобудування та інших, повідомив Кирилко.

Торік в ІП «Біла Церква» британський Unilever почав будівництво заводу з виробництва засобів гігієни, а фінська Peikko – заводу з виробництва будівельних матеріалів. Там же німецька InTiCa Systems розвиває завод із випуску елементів для електромобілів. В ІП на Рівненщині австрійський Kronospan запустив нову лінію вартістю €200 млн з виробництва OSB-плит.

У 2024 році в індустріальні парки інвестували 4,6 млрд грн, з них майже 2,8 млрд грн – у будівництво промислових і складських обʼєктів. «Переважно це інвестиції самих учасників індустріальних парків – заводів та складських операторів», – каже Кирилко.

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Контекст

На кінець 2024 року у Україні зареєстрували 99 індустріальних парків, у січні 2025-го їх стало 100.

У 2024 році прийнято рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,1 млрд грн. Ці кошти можна витратити на три статті: будівництво мереж та інфраструктури індустріальних парків (до 150 млн грн на один індустріальний парк); компенсація витрат на проєктування та отримання технічних умов по мережах та інфраструктурі; компенсація відсотків по кредитах, які взяті на розвиток чи будівництво індустріальних парків.

На кінець 2024 року 13 із 15 заявників отримали сукупно 925 млн грн, повідомив Кирилко з посиланням на Міністерство економіки України. Ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.