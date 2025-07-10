Американська компанія White Star Real Estate, урядова установа UkraineInvest та Бучанська міська рада підписали меморандум про співпрацю для реалізації інвестиційного проєкту в Бучі. Меморандум було підписано під час Ukraine Recovery Conference у Римі 10 липня. Про це повідомила пресслужба White Star Real Estate.
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Деталі
- Угода спрямована на створення індустріально-логістичного парку «Буча» на земельній ділянці площею 41 га.
- Проєкт передбачає будівництво індустріально-логістичного парку класу «А» площею 250 000 м² з інвестиціями €200 млн, які будуть реалізовані у шість етапів.
- Об’єкт розташований за 25 км від центру Києва, за 7 км від Міжнародного аеропорту «Антонов» і поблизу майбутньої Київської окружної дороги, що забезпечує доступ до транспортних коридорів, які з’єднують Київ з Варшавою та ЄС, зазначила пресслужба компанії.
- За даними White Star Real Estate, проєкт сприятиме відновленню інфраструктури Київської області та вирішенню дефіциту складських приміщень класу «А».
Контекст
White Star Real Estate працює в сфері нерухомості з 1997 року і реалізувала проєкти в 9 країнах Європи, зосереджуючись на ринках Центральної та Східної Європи. Компанія завершила понад 65 проєктів загальною площею 2,4 млн м², включаючи офісні, складські, торговельні, розважальні та житлові об’єкти. Також вона управляє 2,7 млн м² комерційної та житлової нерухомості.
У січні 2025 року в Україні зареєстрували 100-й індустріальний парк, повідомило Міністерство економіки. У 2024 році до реєстру додали 31 парк, що стало рекордним показником за час війни. Для порівняння, у 2022 році зареєстрували 8 парків, а у 2023 році – 13.
За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у березні 2025 року переробна промисловість становить 10,3% ВВП України. Мінекономіки прогнозує, що за десять років завдяки розвитку індустріальних парків цей показник може зрости вдвічі.
Згідно з розрахунками міністерства, 1 га індустріального парку створює до 50 робочих місць. Кожна гривня державних інвестицій у парки залучає 5-6 грн приватних вкладень. Один долар приватних інвестицій генерує $19 податків і платежів протягом п’яти років.
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