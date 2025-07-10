Американська компанія White Star Real Estate, урядова установа UkraineInvest та Бучанська міська рада підписали меморандум про співпрацю для реалізації інвестиційного проєкту в Бучі. Меморандум було підписано під час Ukraine Recovery Conference у Римі 10 липня. Про це повідомила пресслужба White Star Real Estate.

Деталі

Угода спрямована на створення індустріально-логістичного парку «Буча» на земельній ділянці площею 41 га.

Проєкт передбачає будівництво індустріально-логістичного парку класу «А» площею 250 000 м² з інвестиціями €200 млн, які будуть реалізовані у шість етапів.

Об’єкт розташований за 25 км від центру Києва, за 7 км від Міжнародного аеропорту «Антонов» і поблизу майбутньої Київської окружної дороги, що забезпечує доступ до транспортних коридорів, які з’єднують Київ з Варшавою та ЄС, зазначила пресслужба компанії.

За даними White Star Real Estate, проєкт сприятиме відновленню інфраструктури Київської області та вирішенню дефіциту складських приміщень класу «А».

Контекст

White Star Real Estate працює в сфері нерухомості з 1997 року і реалізувала проєкти в 9 країнах Європи, зосереджуючись на ринках Центральної та Східної Європи. Компанія завершила понад 65 проєктів загальною площею 2,4 млн м², включаючи офісні, складські, торговельні, розважальні та житлові об’єкти. Також вона управляє 2,7 млн м² комерційної та житлової нерухомості.

У січні 2025 року в Україні зареєстрували 100-й індустріальний парк, повідомило Міністерство економіки. У 2024 році до реєстру додали 31 парк, що стало рекордним показником за час війни. Для порівняння, у 2022 році зареєстрували 8 парків, а у 2023 році – 13.

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку, у березні 2025 року переробна промисловість становить 10,3% ВВП України. Мінекономіки прогнозує, що за десять років завдяки розвитку індустріальних парків цей показник може зрости вдвічі.

Згідно з розрахунками міністерства, 1 га індустріального парку створює до 50 робочих місць. Кожна гривня державних інвестицій у парки залучає 5-6 грн приватних вкладень. Один долар приватних інвестицій генерує $19 податків і платежів протягом п’яти років.