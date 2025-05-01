АМКУ дозволив «дочці» інвесткомпанії DCH Ярославського купити частку маркетплейсу Kasta

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл компанії, що входить до інвестиційної групи DCH, на набуття спільного контролю над компанією Dragton Enterprises Limited, материнської компанії маркетплейсу Kasta. Рішення ухвалене на засіданні АМКУ 1 травня.

Деталі

Материнська компанія Kasta відтепер належить ТОВ «КРВН», що входить у групу DCH Олександра Ярославського, ТОВ «Консалт система» (належить Артему Александрову — багаторічному топменеджеру Ярославського) та засновнику Kasta Андрію Логвіну.

Андрій Логвін, засновник та генеральний директор Kasta, і надалі відіграватиме ключову роль в управлінні бізнесом, зазначається у пресрелізі Kasta.

«Для мене Kasta — це не просто бізнес, це справа всього життя. Я й надалі займатимусь тим, що найважливіше, та втілюватиму місію Kasta — дивуватиму інноваціями в онлайн-шопінгу, щоб надати клієнтам досвід простих, швидких та вигідних онлайн-покупок», — цитується у пресрелізі Логвін.

За його словами, поява стратегічних партнерів та інвесторів відкриває нові горизонти розвитку: «Kasta залишається українською компанією з локальною експертизою, але тепер — з ще потужнішою підтримкою для масштабування та інновацій».

«Ми впевнені, що це класичне win-win партнерство. DCH диверсифікує свій портфель інвестицій, робить його більш стійким», — цитується у пресрелізі директор зі стратегії групи DCH Олексій Болховітінов.

За його словами, для Kasta це дасть прискорення зростання та додаткові інвестиції в IT-інфраструктуру і маркетинг. «Спрощується вихід на міжнародні ринки, з’являються нові можливості трансформувати Kasta у повноцінну e-commerce екосистему: з логістикою, платіжною системою, та B2B-платформою», — додав Болховітінов.

Контекст

Kasta – один з найбільших маркетплейсів одягу, взуття та аксесуарів в Україні з більш ніж 5000 партнерів та 2 млн товарів.

Заснована у 2010 році підприємцем з Донецька Андрієм Логвіним компанія починала свою діяльність як інтернет-магазин, що працював по моделі flash sales. У 2022-му Kasta перейшла до роботи у форматі маркетплейсу. У 2023 році Kasta посіла 13-е місце у рейтингу 30 найбільших продавців в уанеті від Forbes Ukraine з виторгом 1 млрд грн.

DCH Investment Management – фінансово-промислова група Олександра Ярославського, що керує інвестиціями в руду та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський і готельний бізнес. Група має багаторічний досвід ефективного інвестування в Україні.