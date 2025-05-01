«Кернел» получил разрешение АМКУ на приобретение строительной компании

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«ООО «Кернел-Трейд» получило разрешение на получение контроля над ООО «Керамоблоки-Инвест», – говорится в решении АМКУ по итогам заседания в четверг.

Контекст

ООО «Кернел-Трейд» является частью агрохолдинга «Кернел» и занимается экспортом зерновых, масличных культур и растительного масла. Учредители компании: «Кернел Холдинг С.А.» (15%), «Кернел-Капитал» (63,3%), «Бандурский МЭЗ», «Украинская Черноморская Индустрия» (3,4%) и «Прогрессивные инвестиционные стратегии» (10%). Бенефициар – Андрей Веревский.

ООО «Керамоблок-Инвест», основанное в 2004 году в Киеве, специализируется на организации строительства и оптовой торговли строительными материалами, древесиной и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал компании составляет 114,65 млн грн.

По данным Opendatabot, в 2024 году доход ООО «Керамоблоки-Инвест» составил 1000 грн (против 112,09 млн грн в 2020 году). На производстве работают 13 человек.

По соглашению, заключенному в марте 2025 года, ООО «Кернел-Трейд» владеет 24% акций компании. Другие владельцы: Ольга Перетянец (37%), Вячеслав Перетянець (24%), Артем Данилеский (15%).