«Кернел» отримав дозвіл АМКУ на придбання будівельної компанії

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «Кернел-Трейд» здобути контроль над ТОВ «Керамоблоки-Інвест». Про це йдеться у повідомленні пресслужби АМКУ.

Деталі

«ТОВ «Кернел-Трейд» отримало дозвіл на набуття контролю над ТОВ «Керамоблоки-Інвест», – йдеться у рішенні АМКУ за підсумками засідання в четвер.

Контекст

ТОВ «Кернел-Трейд» є частиною агрохолдингу «Кернел» і займається експортом зернових, олійних культур та рослинної олії. Засновники компанії: «Кернел Холдинг С.А.» (15%), «Кернел-Капітал» (63,3%), «Бандурський МЕЗ», «Українська Чорноморська Індустрія» (3,4%) та «Прогресивні інвестиційні стратегії» (10%). Бенефіціар – Андрій Веревський.

ТОВ «Керамоблоки-Інвест», засноване 2004 року в Києві, спеціалізується на організації будівництва та оптовій торгівлі будівельними матеріалами, деревиною і санітарно-технічним обладнанням. Статутний капітал компанії становить 114,65 млн грн.

За даними Opendatabot, у 2024 році дохід ТОВ «Керамоблоки-Інвест» склав 1000 грн (проти 112,09 млн грн у 2020 році). Чистий збиток досяг 26,39 млн грн (9,242 млн грн роком раніше), борги – 407,77 млн грн, активи – 322,78 млн грн. На підприємстві працює 13 осіб.

За угодою, укладеною в березні 2025 року, ТОВ «Кернел-Трейд» володіє 24% акцій компанії. Інші власники: Ольга Перетянець (37%), Вячеслав Перетянець (24%), Артем Данилеський (15%).