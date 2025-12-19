Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧП «Укрпалетсистем» (оператор сети UPG) арендовать 23 автозаправочные станции, принадлежавшие различным компаниям группы «Приват». Говорится в решении АМКУ от 19 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Компания ЧП «Укрпалетсистем» получила разрешение на приобретение контроля над активами: ООО «Тарос Групп» (8 АЗС); ООО «Вертикс-Молл» (3 АЗС); ООО «Скай Проект» (2 АЗС); ООО «Жасми Трейд» (3 АЗС); ООО «Лайк Инвест» (2 АЗС); ООО «Текила Голд» (2 АЗС); ООО «Альбиленд» (3 АЗС). Заправки расположены в Сумской области.
- Разрешение предусматривает приобретение контроля путем аренды активов в виде единого имущественного комплекса – автозаправочной станции, указанной в соответствующих заявлениях компаний.
- После завершения сделок сеть возрастет с 506 до 529 АЗС.
Контекст
В период с июля по октябрь 2025 года Антимонопольный комитет Украины согласовал передачу в аренду компании «Укрпалетсистем» (сеть UPG) 349 автозаправочных станций, которые ранее работали под брендами ANP и «Авиас».
Об этом основатель группы UPG Владимир Петренко рассказал главному редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину во время форума «Энергия бизнеса» 24 октября. По его словам, на конец сентября 2025 года сеть UPG объединяла уже 436 АЗС. Стратегическая цель компании – стать безоговорочным лидером украинского топливного рынка.
Петренко отмечает, что потенциал роста в этом сегменте еще далеко не исчерпан. В ближайшие пять–шесть лет UPG планирует сосредоточить основные инвестиции на расширении, обновлении сети и развитии инфраструктуры, откладывая диверсификацию бизнеса на более поздний этап.
Оптимальным балансом бизнес-модели он называет соотношение 60/40 между топливным и нетопливным ритейлом, подчеркивая, что компания уже почти достигла этого показателя.
В среднесрочной перспективе владелец видит UPG сетью нового формата – не просто АЗС, а многофункциональными пространствами с ресторанами, большими торговыми зонами и местами для отдыха.
Развитие сети финансируется исключительно за счет собственных ресурсов и реинвестированной прибыли, при этом компания не исключает возможности сотрудничества со стратегическими партнерами.
Больше о том, как UPG за несколько лет смогла увеличить количество станций в пять раз и какие планы имеет на будущее, читайте в материале Forbes Ukraine.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.