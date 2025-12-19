Детали

Компания ЧП «Укрпалетсистем» получила разрешение на приобретение контроля над активами: ООО «Тарос Групп» (8 АЗС); ООО «Вертикс-Молл» (3 АЗС); ООО «Скай Проект» (2 АЗС); ООО «Жасми Трейд» (3 АЗС); ООО «Лайк Инвест» (2 АЗС); ООО «Текила Голд» (2 АЗС); ООО «Альбиленд» (3 АЗС). Заправки расположены в Сумской области.

Разрешение предусматривает приобретение контроля путем аренды активов в виде единого имущественного комплекса – автозаправочной станции, указанной в соответствующих заявлениях компаний.

После завершения сделок сеть возрастет с 506 до 529 АЗС.

Контекст

В период с июля по октябрь 2025 года Антимонопольный комитет Украины согласовал передачу в аренду компании «Укрпалетсистем» (сеть UPG) 349 автозаправочных станций, которые ранее работали под брендами ANP и «Авиас».

Об этом основатель группы UPG Владимир Петренко рассказал главному редактору-основателю Forbes Ukraine Владимиру Федорину во время форума «Энергия бизнеса» 24 октября. По его словам, на конец сентября 2025 года сеть UPG объединяла уже 436 АЗС. Стратегическая цель компании – стать безоговорочным лидером украинского топливного рынка.

Петренко отмечает, что потенциал роста в этом сегменте еще далеко не исчерпан. В ближайшие пять–шесть лет UPG планирует сосредоточить основные инвестиции на расширении, обновлении сети и развитии инфраструктуры, откладывая диверсификацию бизнеса на более поздний этап.

Оптимальным балансом бизнес-модели он называет соотношение 60/40 между топливным и нетопливным ритейлом, подчеркивая, что компания уже почти достигла этого показателя.

В среднесрочной перспективе владелец видит UPG сетью нового формата – не просто АЗС, а многофункциональными пространствами с ресторанами, большими торговыми зонами и местами для отдыха.

Развитие сети финансируется исключительно за счет собственных ресурсов и реинвестированной прибыли, при этом компания не исключает возможности сотрудничества со стратегическими партнерами.

Больше о том, как UPG за несколько лет смогла увеличить количество станций в пять раз и какие планы имеет на будущее, читайте в материале Forbes Ukraine.