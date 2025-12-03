В июле 2025-го экс-директор департамента корпоративного бизнеса банка Південний Александр Матюшенко внезапно возглавил динамично растущую топливную сеть UPG , а 1 декабря перешел в другую амбициозную топливную компанию – Parallel. С чем связан переход, какие задачи перед ним стоят и почему он занял довольно редкую должность Shareholderʼs Executive Officer?

Сеть АЗС Parallel, созданная СКМ Рината Ахметова, в 2020 году была продана малоизвестному бизнесмену Александру Дубинину. За пять лет она вошла в перечень крупнейших топливных сетей Украины от Forbes Ukraine. Компания заняла 9-е место с долей 1,1% розничного рынка.

Войти в десятку крупнейших помогла агрессивная M&A стратегия. В прошлом году компания приобрела заправки Motto и Prime. Почти 100 АЗС могли стоить Parallel до $30 млн. Доход компании в 2024-м почти удвоился, до 8,8 млрд грн, при прибыли 23 млн грн.