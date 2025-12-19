Антимонопольний комітет України дозволив ПП «Укрпалетсистем» (оператор мережі UPG) орендувати 23 автозаправні станції, що належали різним компаніям групи «Приват». Йдеться у рішенні АМКУ від 19 грудня.
- Компанія ПП «Укрпалетсистем» отримала дозвіл на набуття контролю над активами: ТОВ «Тарос Груп» (8 АЗС); ТОВ «Вертікс-Молл» (3 АЗС); ТОВ «Скай Проект» (2 АЗС); ТОВ «Жасмі Трейд» (3 АЗС); ТОВ «Лайк Інвест» (2 АЗС); ТОВ «Текіла Голд» (2 АЗС); ТОВ «Альбіленд» (3 АЗС). Заправки розташовані у Сумській області.
- Дозвіл передбачає набуття контролю шляхом оренди активів у вигляді єдиного майнового комплексу – автозаправної станції, що зазначена у відповідних заявах компаній.
- Після завершення угод мережа зросте з 506 до 529 АЗС.
Контекст
У період із липня по жовтень 2025 року Антимонопольний комітет України погодив передачу в оренду компанії «Укрпалетсистем» (мережа UPG) 349 автозаправних станцій, які раніше працювали під брендами ANP та «Авіас».
Про це засновник групи UPG Володимир Петренко розповів головному редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну під час форуму «Енергія бізнесу» 24 жовтня. За його словами, на кінець вересня 2025 року мережа UPG об’єднувала вже 436 АЗС. Стратегічна мета компанії – стати беззаперечним лідером українського паливного ринку.
Петренко зазначає, що потенціал зростання у цьому сегменті ще далеко не вичерпаний. У найближчі п’ять–шість років UPG планує зосередити основні інвестиції на розширенні, оновленні мережі та розвитку інфраструктури, відкладаючи диверсифікацію бізнесу на пізніший етап.
Оптимальним балансом бізнес-моделі він називає співвідношення 60/40 між паливним і непаливним ритейлом, підкреслюючи, що компанія вже майже досягла цього показника.
У середньостроковій перспективі власник бачить UPG мережею нового формату – не просто АЗС, а багатофункціональними просторами з ресторанами, великими торговельними зонами та місцями для відпочинку.
Розвиток мережі фінансується винятково за рахунок власних ресурсів і реінвестованого прибутку, водночас компанія не виключає можливості співпраці зі стратегічними партнерами.
