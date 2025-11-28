Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ «Колтрейн», ТОВ «Бізнеском ЛТД» та ТОВ «Пролог Сервіс» за змову на тендерах ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ) Міністерства оборони. Про це повідомляє пресслужба регулятора. Зловживання стосувалося закупівлі чохлів для польових фляг і бойових сумок-підсумків на суму понад 150 млн грн.

Деталі

АМКУ дійшов висновку, що компанії узгодили між собою дії, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

За порушення законодавства ці три компанії оштрафували на загальну суму 26,87 млн грн.

Контекст

Видання NGL.Media писало, що ТОВ «Колтрейн» постачало пластикові китайські фляги на тендерах ДОТ, які через окремі вимоги виявилися значно дорожчими за українські.

Реальні підряди «Колтрейн» почав отримувати лише 2024 року після того, як офіційною власницею компанії стала Юлія Кикоть. Згідно з даними YouСontrol, у 2024-му році виторг компанії склав понад 180 млн грн, за рік до цього – 34 млн грн.

ТОВ «Бізнеском ЛТД» записане на Антона Василенка. Згідно з даними YouControl, у 2024 році виторг компанії становив 65,531 млн грн, що на 1,905 млн грн менше, ніж у 2023 році.

Власником і директором ТОВ «Пролог Сервіс» є Олександр Кучер. У 2024 році виторг компанії склав 74 млн грн, що на 18 млн грн менше, ніж у 2023 році, коли він становив 92 млн грн.