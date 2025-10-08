«Укрпочта» уже 10 месяцев пытается закупить почтоматы, но тендеры несколько раз срывались. Об этом рассказал в интервью «Экономической правде» руководитель национального почтового оператора Игорь Смилянский. Компания из-за этого взыскала 1,5 млн грн штрафов.
Подробности
- В настоящее время проводится четвертый тендер. «Надеюсь, что все-таки он сейчас закончится победой. Приходят компании», – сказал Смилянский.
- «Укрпочта» уже насчитала 1,5 млн грн штрафов за невыполнение поставок почтоматов.
Контекст
В апреле Смилянский в интервью Forbes рассказывал, что тестируют первые почтоматы украинского производства, но не был уверен, удастся ли сразу произвести весь тендерный объем – 875 штук. Он также отмечал, что почтоматы должны быть частью инфраструктуры, с автономной системой отслеживания, кнопками на случай отключения света или связи и возможностью оставления письма прямо в почтомате.
Инвестиционный план «Укрпочты» на 2025 год составил более 1,2 млрд грн. Основные направления: транспорт, курьерская доставка, электротранспорт, полная автоматизация сортировки писем и газет, а также почтоматы.
