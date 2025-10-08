Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Тендеры на почтоматы «Укрпочты» срываются, поставщики оштрафованы уже на 1,5 млн грн – Смилянский

Forbes

1 хв читання

«Укрпочта» уже 10 месяцев пытается закупить почтоматы, но тендеры несколько раз срывались. Об этом рассказал в интервью «Экономической правде» руководитель национального почтового оператора Игорь Смилянский. Компания из-за этого взыскала 1,5 млн грн штрафов.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • В настоящее время проводится четвертый тендер. «Надеюсь, что все-таки он сейчас закончится победой. Приходят компании», – сказал Смилянский.
  • «Укрпочта» уже насчитала 1,5 млн грн штрафов за невыполнение поставок почтоматов.

Контекст

В апреле Смилянский в интервью Forbes рассказывал, что тестируют первые почтоматы украинского производства, но не был уверен, удастся ли сразу произвести весь тендерный объем – 875 штук. Он также отмечал, что почтоматы должны быть частью инфраструктуры, с автономной системой отслеживания, кнопками на случай отключения света или связи и возможностью оставления письма прямо в почтомате.

Инвестиционный план «Укрпочты» на 2025 год составил более 1,2 млрд грн. Основные направления: транспорт, курьерская доставка, электротранспорт, полная автоматизация сортировки писем и газет, а также почтоматы.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні