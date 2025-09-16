Документальный фильм «Антарктида» Антона Птушкина, вышедший в прокат 4 сентября 2025-го, собрал 205 617 зрителей в кинотеатрах за две недели, сообщили на странице ленты в Instagram. Forbes Ukraine подсчитал, что «Антарктида» могла заработать в кинопрокате за это время до 30 млн грн.

Подробности

Более 200 000 зрителей – абсолютный рекорд для документальной ленты в Украине, говорится в сообщении пресс-службы «Антарктиды».

Фильм Птушкина за две недели собрал в кинотеатрах больше людей, чем три самых кассовых документальных фильма 2024 года вместе, подсчитал Forbes Ukraine. Так, фильм «Яремчук: Бесподобный мир красоты» завершил прокат с 99 608 проданными билетами и 12,3 млн грн бокс-офиса, по данным Film.ua Distribution. Лента «20 дней в Мариуполе» собрала 65 689 человек в кинозалах и почти 9 млн грн кассы, а фильм «Мы были рекрутами» – 32 379 зрителей и 5,2 млн грн согласно отчету Kyiv Media Week 2024 White Paper.

При условии, что средняя стоимость билета в кино составляет 132 грн, бокс-офис «Антарктиды» в первые две недели проката мог составлять от 25 млн грн до 30 млн грн, подсчитали аналитики Forbes Ukraine.

Для сравнения, первый документальный фильм Птушкина – «Мы, наши любимцы и война» – собрал в прокате 4,6 млн грн и 27 316 человек в залах, по данным Kyiv Media Week.

Самые кассовые документальные фильмы 2024 года. Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

Фильм «Антарктида» блогера Антона Птушкина рассказывает о работе и быте украинских полярников на станции «Академик Вернадский». Автор фильма отправился на Южный полюс в марте 2025-го.

Стартовав с 30-й Украинской антарктической экспедицией из города Пунта-Аренас (Чили), Птушкин прибыл в Антарктиду на украинском судне-ледоколе «Ноосфера». Обратно он вернулся с 29-й антарктической экспедицией, которая до этого год провела на станции.

Работа над фильмом длилась полгода.