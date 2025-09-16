Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

«Антарктида» Антона Птушкина продолжает бить рекорды. Forbes Ukraine подсчитал, сколько мог заработать фильм в прокате

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

1 хв читання

Документальный фильм «Антарктида» Антона Птушкина, вышедший в прокат 4 сентября 2025-го, собрал 205 617 зрителей в кинотеатрах за две недели, сообщили на странице ленты в Instagram. Forbes Ukraine подсчитал, что «Антарктида» могла заработать в кинопрокате за это время до 30 млн грн.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Более 200 000 зрителей – абсолютный рекорд для документальной ленты в Украине, говорится в сообщении пресс-службы «Антарктиды».
  • Фильм Птушкина за две недели собрал в кинотеатрах больше людей, чем три самых кассовых документальных фильма 2024 года вместе, подсчитал Forbes Ukraine. Так, фильм «Яремчук: Бесподобный мир красоты» завершил прокат с 99 608 проданными билетами и 12,3 млн грн бокс-офиса, по данным Film.ua Distribution. Лента «20 дней в Мариуполе» собрала 65 689 человек в кинозалах и почти 9 млн грн кассы, а фильм «Мы были рекрутами» – 32 379 зрителей и 5,2 млн грн согласно отчету Kyiv Media Week 2024 White Paper.
  • При условии, что средняя стоимость билета в кино составляет 132 грн, бокс-офис «Антарктиды» в первые две недели проката мог составлять от 25 млн грн до 30 млн грн, подсчитали аналитики Forbes Ukraine.
  • Для сравнения, первый документальный фильм Птушкина – «Мы, наши любимцы и война» – собрал в прокате 4,6 млн грн и 27 316 человек в залах, по данным Kyiv Media Week.
Самые кассовые документальные фильмы 2024 года /инфографика Анастасия Решетник

Самые кассовые документальные фильмы 2024 года. Фото инфографика Анастасия Решетник

Контекст

Фильм «Антарктида» блогера Антона Птушкина рассказывает о работе и быте украинских полярников на станции «Академик Вернадский». Автор фильма отправился на Южный полюс в марте 2025-го.

Стартовав с 30-й Украинской антарктической экспедицией из города Пунта-Аренас (Чили), Птушкин прибыл в Антарктиду на украинском судне-ледоколе «Ноосфера». Обратно он вернулся с 29-й антарктической экспедицией, которая до этого год провела на станции.

Работа над фильмом длилась полгода.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні