Документальний фільм «Антарктида» Антона Птушкіна, який вийшов у прокат 4 вересня 2025-го, зібрав 205 617 глядачів у кінотеатрах за два тижні, повідомили на сторінці стрічки в Instagram. Forbes Ukraine підрахував, що «Антарктида» могла заробити в кінопрокаті за цей час до 30 млн грн.

Деталі

Понад 200 000 глядачів – абсолютний рекорд для документальної стрічки в Україні, йдеться в повідомленні пресслужби «Антарктиди».

Фільм Птушкіна за два тижні зібрав у кінотеатрах більше людей, ніж три найкасовіші документальні стрічки 2024 року разом, підрахував Forbes Ukraine. Так, фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» завершив прокат із 99 608 проданими квитками та 12,3 млн грн бокс-офісу, за даними Film.ua Distribution. Стрічка «20 днів у Маріуполі» зібрала 65 689 людей у кінозалах і майже 9 млн грн каси, а фільм «Ми були рекрутами» – 32 379 глядачів і 5,2 млн грн, згідно зі звітом Kyiv Media Week 2024 White Paper.

За умови, що середня вартість квитка в кіно складає 132 грн, бокс-офіс «Антарктиди» в перші два тижні прокату міг становити від 25 млн грн до 30 млн грн, підрахували аналітики Forbes Ukraine.

Для порівняння, перший документальний фільм Птушкіна – «Ми, наші улюбленці та війна» – зібрав у прокаті 4,6 млн грн і 27 316 людей у залах, за даними Kyiv Media Week.

Найкасовіші документальні фільми 2024 року. Фото інфографіка Анастасія Решетнік

Контекст

Фільм «Антарктида» блогера Антона Птушкіна розповідає про роботу та побут українських полярників на станції «Академік Вернадський. Автор стрічки вирушив на Південний полюс у березні 2025-го.

Стартувавши з 30-ю Українською антарктичною експедицією з міста Пунта-Аренас (Чилі), Птушкін прибув до Антарктиди на українському судні-криголамі «Ноосфера». Назад він повернувся з 29-ю антарктичною експедицією, яка до цього рік провела на станції.

Робота над фільмом тривала пів року.