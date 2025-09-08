Документальний фільм «Антарктида» Антона Птушкіна вийшов на великих екранах 4 вересня 2025-го. Бокс-офіс стрічки у двох найбільших мережах кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» – у перший вікенд склав майже 7,2 млн грн, підрахував Forbes Ukraine.
Деталі
- Понад 25 000 квитків на фільм «Антарктида» загальною вартістю 4,87 млн грн придбали глядачі мережі кінотеатрів Multiplex із 4 по 7 вересня, каже CEO Multiplex Роман Романчук.
- Ще 11 000 глядачів подивилися стрічку в кінотеатрах «Планета кіно». Вони згенерували 2,3 млн грн каси, за словами СЕО мережі «Планета кіно» Наталії Байдан. «Якби не постійні тривоги протягом вихідних, «Антарктида», безперечно, зібрала би ще більше», – додає вона.
- Інтерес глядача до української документалістики зростає, каже Байдан. «Я би порівняла результат [«Антарктиди». – Forbes Ukraine] з показниками фільму «2000 метрів до Андріївки»», – розповідає вона. Документальний фільм оскароносного режисера Мстислава Чернова вийшов у прокат 28 серпня 2025-го і зібрав майже 2 млн грн бокс-офісу в перший вікенд. Це стало найкращим результатом серед документальних фільмів у 2025 році, за даними дистрибʼютора «Артхаус Трафік».
- Попередній рекорд першого тижня прокату серед документальних стрічок також належав фільму Птушкіна. Стрічка «Ми, наші улюбленці та війна» у квітні 2024-го зібрала 2,3 млн грн за перший вікенд, випередивши фільм «Яремчук: Незрівнянний світ краси» з 1,9 млн грн бокс-офісу, документальне кіно про ІТ «Перший код» із 975 000 грн та «20 днів у Маріуполі» з 531 000 грн каси за перші чотири дні.
Контекст
«Антарктида» – другий повнометражний документальний фільм блогера Антона Птушкіна. У березні 2025-го автор вирушив на Південний полюс, аби зняти роботу українських полярників на станції «Академік Вернадський».
Стартувавши з 30-ю Українською антарктичною експедицією з міста Пунта-Аренас (Чилі), Птушкін прибув до Антарктиди на українському судні-криголамі «Ноосфера». Він зафільмував шлях до Антарктиди та тиждень прожив на станції «Академік Вернадський», зафільмувавши роботу та побут полярників. Назад Птушкін повернувся з 29-ю антарктичною експедицією, яка до цього рік провела на станції.
Робота над фільмом тривала пів року. Стрічка вийшла у прокат 4 вересня.
