Документальний фільм «Антарктида» Антона Птушкіна вийшов на великих екранах 4 вересня 2025-го. Бокс-офіс стрічки у двох найбільших мережах кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» – у перший вікенд склав майже 7,2 млн грн, підрахував Forbes Ukraine.

Деталі

Контекст

«Антарктида» – другий повнометражний документальний фільм блогера Антона Птушкіна. У березні 2025-го автор вирушив на Південний полюс, аби зняти роботу українських полярників на станції «Академік Вернадський».

Стартувавши з 30-ю Українською антарктичною експедицією з міста Пунта-Аренас (Чилі), Птушкін прибув до Антарктиди на українському судні-криголамі «Ноосфера». Він зафільмував шлях до Антарктиди та тиждень прожив на станції «Академік Вернадський», зафільмувавши роботу та побут полярників. Назад Птушкін повернувся з 29-ю антарктичною експедицією, яка до цього рік провела на станції.

Робота над фільмом тривала пів року. Стрічка вийшла у прокат 4 вересня.