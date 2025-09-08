Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

«Антарктида» Антона Птушкіна зібрала 7,2 млн грн за перший вікенд. Це рекорд для документальних фільмів

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

1 хв читання

Документальний фільм «Антарктида» Антона Птушкіна вийшов на великих екранах 4 вересня 2025-го. Бокс-офіс стрічки у двох найбільших мережах кінотеатрів – Multiplex і «Планета кіно» – у перший вікенд склав майже 7,2 млн грн, підрахував Forbes Ukraine.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

Контекст

«Антарктида» – другий повнометражний документальний фільм блогера Антона Птушкіна. У березні 2025-го автор вирушив на Південний полюс, аби зняти роботу українських полярників на станції «Академік Вернадський». 

Стартувавши з 30-ю Українською антарктичною експедицією з міста Пунта-Аренас (Чилі), Птушкін прибув до Антарктиди на українському судні-криголамі «Ноосфера». Він зафільмував шлях до Антарктиди та тиждень прожив на станції «Академік Вернадський», зафільмувавши роботу та побут полярників. Назад Птушкін повернувся з 29-ю антарктичною експедицією, яка до цього рік провела на станції. 

Робота над фільмом тривала пів року. Стрічка вийшла у прокат 4 вересня. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні