Apple добавил ChatGPT в iPhone в последнем обновлении iOS

Корпорация Apple выпустила обновление операционной системы iOS 18.2, интегрировав ChatGPT от OpenAI в свои устройства, пишет Reuters 11 декабря. Инструмент доступен для взаимодействия с фотографиями, документами, презентациями и персональным помощником Siri. Это только одна из нескольких функций Apple Intelligence в обновлении.

Подробности

Владельцы гаджетов Apple могут воспользоваться ChatGPT бесплатно. Доступ к платному функционалу имеют только авторизованные пользователи.

В iOS 18.2 добавили и другие возможности Apple Intelligence, в частности, приложение для создания стилизованных изображений Playground, кастомные Genmoji и встроенный в камеру Visual Intelligence.

Воспользоваться функциями Apple Intelligencе смогут не все. ИИ доступен для iPhone 15 Pro/Pro Max и новее и только для некоторых моделей Mac и iPad.

Владельцы iPhone получат iOS 18.2 в ближайшее время. Проверить его наличие можно в настройках устройства.

Apple анонсировал iPadOS 18.2 и macOS Sequoia 15.2 с подобными функциями.

Контекст

Apple систематически проигрывал ИИ-гонку после дебюта ChatGPT в ноябре 2022-го. Представители корпорации начали встречаться с командой стартапа, а также с Google и другими поставщиками чат-ботов, чтобы обсудить интеграцию технологии в iOS. Первым производитель iPhone достиг соглашения с OpenAI.

Apple анонсировал интеграцию с ChatGPT в июне на ежегодной конференции разработчиков в Калифорнии. Тогда же представил свою систему генеративного искусственного интеллекта Apple Intelligence и iOS 18.

Запуск Apple Intelligence планировался в сентябре – с релизом iOS 18. Однако последний прошел интеграцию без ИИ. Первый набор функций Apple Intelligence появился в iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 в конце октября.