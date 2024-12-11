Apple додала ChatGPT в iPhone в останньому оновленні iOS

Корпорація Apple випустила оновлення операційної системи iOS 18.2, інтегрувавши ChatGPT від OpenAI у свої пристрої, пише Reuters 11 грудня. Інструмент доступний для взаємодії з фото, документами, презентаціями та персональним помічником Siri. Це лише одна з кількох функцій Apple Intelligence в оновленні.

Деталі

Власники гаджетів Apple можуть скористатися ChatGPT безкоштовно. Доступ до платного функціоналу мають лише авторизовані користувачі.

В iOS 18.2 додали й інші можливості Apple Intelligence – зокрема, застосунок для створення стилізованих зображень Playground, кастомні Genmoji та вбудований у камеру Visual Intelligence.

Скористатись функціями Apple Intelligencе зможуть не всі. ШІ доступний для iPhone 15 Pro/Pro Max і новіше, та лише деяких моделей Mac і iPad.

Власники iPhone отримають iOS 18.2 найближчим часом. Перевірити його наявність можна в налаштуваннях пристрою.

Apple анонсувала iPadOS 18.2 та macOS Sequoia 15.2 з подібними функціями.

Контекст

Apple систематично програвав ШІ-гонку після дебюту ChatGPT у листопаді 2022-го. Тож представники корпорації почали зустрічатися з командою стартапу, а також із Google та іншими постачальниками чат-ботів, аби обговорити інтеграцію технології в iOS. Першим виробник iPhone досяг угоди з OpenAI.

Apple анонсувала інтеграцію з ChatGPT у червні на щорічній конференції розробників у Каліфорнії. Тоді ж представила власну систему генеративного штучного інтелекту Apple Intelligence та iOS 18.

Запуск Apple Intelligence планувався у вересні – із релізом iOS 18. Однак останній пройшов інтеграції без ШІ. Перший набір функцій Apple Intelligence зʼявився в iOS 18.1, iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1 наприкінці жовтня.