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Apple додала ChatGPT в iPhone в останньому оновленні iOS

Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

1 хв читання

Корпорація Apple випустила оновлення операційної системи iOS 18.2, інтегрувавши ChatGPT від OpenAI у свої пристрої, пише Reuters 11 грудня. Інструмент доступний для взаємодії з фото, документами, презентаціями та персональним помічником Siri. Це лише одна з кількох функцій Apple Intelligence в оновленні.

Деталі

  • Власники гаджетів Apple можуть скористатися ChatGPT безкоштовно. Доступ до платного функціоналу мають лише авторизовані користувачі. 
  • В iOS 18.2 додали й інші можливості Apple Intelligence – зокрема, застосунок для створення стилізованих зображень Playground, кастомні Genmoji та вбудований у камеру Visual Intelligence.
  • Скористатись функціями Apple Intelligencе зможуть не всі. ШІ доступний для iPhone 15 Pro/Pro Max і новіше, та лише деяких моделей Mac і iPad.
  • Власники iPhone отримають iOS 18.2 найближчим часом. Перевірити його наявність можна в налаштуваннях пристрою.
  • Apple анонсувала iPadOS 18.2 та macOS Sequoia 15.2 з подібними функціями.

Контекст

Apple систематично програвав ШІ-гонку після дебюту ChatGPT у листопаді 2022-го. Тож представники корпорації почали зустрічатися з командою стартапу, а також із Google та іншими постачальниками чат-ботів, аби обговорити інтеграцію технології в iOS. Першим виробник iPhone досяг угоди з OpenAI.

Apple анонсувала інтеграцію з ChatGPT у червні на щорічній конференції розробників у Каліфорнії. Тоді ж представила власну систему генеративного штучного інтелекту Apple Intelligence та iOS 18.

Запуск Apple Intelligence планувався у вересні – із релізом iOS 18. Однак останній пройшов інтеграції без ШІ. Перший набір функцій Apple Intelligence зʼявився в iOS 18.1, iPadOS 18.1 і macOS Sequoia 15.1 наприкінці жовтня. 

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