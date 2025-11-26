Apple готовится отобрать лидерство у Samsung по объемам поставок смартфонов в 2025 году, впервые с 2011-го. Аналитики Counterpoint объясняют это успешным стартом iPhone 17 и волной обновления устройств после пандемии, пишет CNBC.
- В 2025 году Apple отгрузит около 243 млн iPhone – против 235 млн смартфонов Samsung, по оценке Counterpoint Research. Это даст компании 19,4% глобального рынка, в то время как у южнокорейского конкурента будет 18,7%. Хотя поставки не равны продажам, однако они отражают ожидаемый спрос и планы производителей, отметило издание.
- Главным драйвером стал запуск серии iPhone 17 в сентябре, имевшей «взрывной» сезон праздничных продаж. В США спрос на iPhone 17 в первые четыре недели после релиза был на 12% выше, чем на предыдущее поколение. В Китае – на 18% выше. Аналитики объясняют это тем, что период активного обновления смартфонов, купленных во время пандемии, достиг переломного момента.
- Samsung, в свою очередь, сталкивается с давлением китайских производителей в сегменте недорогих и средних моделей, что усложняет ее попытки вернуть первое место.
- По прогнозу Counterpoint, Apple сохранится на вершине рынка минимум до 2029 года. Этому способствует большой рынок б/у iPhone: с 2023 года до второго квартала 2025-го было продано 358 млн таких устройств, и значительная часть их владельцев, как ожидается, впоследствии перейдет на новые модели.
Apple и Samsung более десяти лет соревновались за первое место на рынке смартфонов, но доминирование Samsung оставалось стабильным – до перелома, вызванного изменением цикла обновления устройств и усилением китайских игроков в среднем сегменте. Параллельно с этим Apple наращивает экосистему сервисов и функций, что увеличивает лояльность пользователей и спрос на новые модели.
В 2026 году Apple планирует выпустить бюджетный iPhone 17e и первый складной смартфон. Анонсированное обновление Siri и большое обновление дизайна iPhone в 2027 году, по оценке аналитиков, также усилят позиции компании.
Расширение линейки в различных ценовых сегментах должно помочь Apple укрепиться на растущих рынках и усилить присутствие в нижнем премиуме, который пробует рост быстрее рынка в целом.
