Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Apple интегрирует Gemini от Google в Siri за $1 млрд в год – Bloomberg

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Apple приближается к заключению соглашения с Google стоимостью $1 млрд в год для интеграции ИИ Gemini в обновленную версию Siri. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Модель с 1,2 трлн параметров будет обеспечивать основные функции голосового ассистента, в частности планирование и обобщение запросов. Apple планирует ввести новую Siri в iOS 26.4 весной 2026 года. Система будет работать на частных облаках Apple, что гарантирует защиту персональных данных пользователей без их передачи Google.
  • Некоторые возможности Siri и дальше будут базироваться на собственных моделях Apple. Применение Gemini является временным шагом. Компания одновременно разрабатывает собственную модель с 1 трлн параметров, которую планирует запустить уже в следующем году.
  • Для Китая, где сервисы Google запрещены, Apple готовит отдельную локализованную версию Siri на базе своих моделей с фильтрацией от Alibaba. Кроме того, ведутся переговоры по Baidu.

Контекст

В течение нескольких лет Apple пыталась улучшить диалоговые возможности Siri, но не смогла найти подходящую технологию. Более года назад команду, ответственную за взаимодействие Siri с пользователями, перевели из подразделения искусственного интеллекта в группу программных интерфейсов.

Хотя в июне 2024 года Apple провозгласила новую эру для Siri во время презентации Apple Intelligence, полная переработка ПО так и не состоялась, а обновления ограничились косметическими изменениями.

В июне 2025 года акционеры подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в мошенничестве с ценными бумагами через преувеличение прогресса у ИИ. Истцы утверждают, что Apple уменьшила сроки внедрения передового искусственного интеллекта в Siri, что привело к падению продаж iPhone и стоимости акций, нанеся акционерам ущерб на сотни миллиардов долларов. Иск охватывает период до 9 июня, когда Apple анонсировала новые функции и незначительные улучшения ИИ, которые не оправдали ожиданий.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні