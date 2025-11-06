Apple приближается к заключению соглашения с Google стоимостью $1 млрд в год для интеграции ИИ Gemini в обновленную версию Siri. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Модель с 1,2 трлн параметров будет обеспечивать основные функции голосового ассистента, в частности планирование и обобщение запросов. Apple планирует ввести новую Siri в iOS 26.4 весной 2026 года. Система будет работать на частных облаках Apple, что гарантирует защиту персональных данных пользователей без их передачи Google.

Некоторые возможности Siri и дальше будут базироваться на собственных моделях Apple. Применение Gemini является временным шагом. Компания одновременно разрабатывает собственную модель с 1 трлн параметров, которую планирует запустить уже в следующем году.

Для Китая, где сервисы Google запрещены, Apple готовит отдельную локализованную версию Siri на базе своих моделей с фильтрацией от Alibaba. Кроме того, ведутся переговоры по Baidu.

Контекст

В течение нескольких лет Apple пыталась улучшить диалоговые возможности Siri, но не смогла найти подходящую технологию. Более года назад команду, ответственную за взаимодействие Siri с пользователями, перевели из подразделения искусственного интеллекта в группу программных интерфейсов.

Хотя в июне 2024 года Apple провозгласила новую эру для Siri во время презентации Apple Intelligence, полная переработка ПО так и не состоялась, а обновления ограничились косметическими изменениями.

В июне 2025 года акционеры подали коллективный иск против Apple, обвинив компанию в мошенничестве с ценными бумагами через преувеличение прогресса у ИИ. Истцы утверждают, что Apple уменьшила сроки внедрения передового искусственного интеллекта в Siri, что привело к падению продаж iPhone и стоимости акций, нанеся акционерам ущерб на сотни миллиардов долларов. Иск охватывает период до 9 июня, когда Apple анонсировала новые функции и незначительные улучшения ИИ, которые не оправдали ожиданий.