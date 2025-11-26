Apple готується відібрати лідерство в Samsung за обсягами поставок смартфонів у 2025 році, вперше з 2011-го. Аналітики Counterpoint пояснюють це успішним стартом iPhone 17 та хвилею оновлення пристроїв після пандемії, пише CNBC.
- У 2025 році Apple відвантажить близько 243 млн iPhone – проти 235 млн смартфонів Samsung, за оцінкою Counterpoint Research. Це дасть компанії 19,4% глобального ринку, тоді як у південнокорейського конкурента буде 18,7%. Хоч поставки не дорівнюють продажам, однак вони відображають очікуваний попит і плани виробників, зазначило видання.
- Головним драйвером став запуск серії iPhone 17 у вересні, яка мала «вибуховий» сезон святкових продажів. У США попит на iPhone 17 у перші чотири тижні після релізу був на 12% вищим, ніж на попереднє покоління. У Китаї – на 18% вищим. Аналітики пояснюють це тим, що період активного оновлення смартфонів, куплених під час пандемії, досяг переломного моменту.
- Samsung, своєю чергою, стикається з тиском китайських виробників у сегменті недорогих і середніх моделей, що ускладнює її спроби повернути перше місце.
- За прогнозом Counterpoint, Apple збережеться на вершині ринку щонайменше до 2029 року. Цьому сприяє великий ринок уживаних iPhone: з 2023 року до другого кварталу 2025-го було продано 358 млн таких пристроїв, і значна частина їхніх власників, як очікується, згодом перейде на нові моделі.
Контекст
Apple і Samsung понад десять років змагалися за перше місце на ринку смартфонів, але домінування Samsung залишалося стабільним – до перелому, спричиненого зміною циклу оновлення пристроїв і посиленням китайських гравців у середньому сегменті. Паралельно з цим Apple нарощує екосистему сервісів і функцій, що збільшує лояльність користувачів і попит на нові моделі.
У 2026 році Apple планує випустити бюджетний iPhone 17e та перший складаний смартфон. Анонсоване оновлення Siri та велике оновлення дизайну iPhone у 2027 році, за оцінкою аналітиків, також підсилять позиції компанії.
Розширення лінійки в різних цінових сегментах має допомогти Apple зміцнитися на ринках, що зростають, і посилити присутність у нижньому преміумі, який пробує зростання швидше за ринок у цілому.
