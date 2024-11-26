«Астарта» увеличила объем экспорта сахара в пять раз, прибыль возросла на €20 млн

Один из крупнейших агрохолдингов Украины – «Астарта» Виктора Иванчика – за девять месяцев 2024-го увеличил выручку на 13%, до €441 млн, объем экспорта сахара вырос в пять раз , до 140 000 т. Об этом говорится в финансовом отчете компании за девять месяцев 2024 года.

Ключевые факты:

Выручка «Астарты» за девять месяцев возросла на 13%, до €441 млн, прибыль – на €20 млн (или 35%), до €75,6 млн.

Выручка сахарного производства увеличилась на 19%, до €169 млн. Объем экспорта сахара возрос в пять раз, до 140 000 т благодаря торговле со странами ЕС, Ближнего Востока и Северной Африки.

Экспорт сахара и побочных продуктов переработки обеспечил 50% выручки сегмента (против 17% за девять месяцев 2023 года).

Сельское хозяйство сгенерировало 33% выручки «Астарты», или €146 млн (+28%). Продажи от переработки сои снизились на 17%, до €77 млн, что составило 17% консолидированного дохода «Астарты».

Выручка от животноводства выросла на 22%, до €37 млн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля экспорта – 64% консолидированной выручки, или €283 млн, против 46% за девять месяцев 2023 года.

Контекст:

«Астарта» – самый крупный производитель молока в Украине и ведущий экспортер сахара с прибылью в 2,5 млрд грн в 2023 году. Пять сахарных заводов «Астарты» в сезоне 2023–2024 переработали 1,8 млн т сахарной свеклы и произвели более 271 000 т сахара начиная с 24 августа 2024 года (против 217 000 т за аналогичный период 2023-го).

Компания заинтересована в выходе на рынок В2С. «Астарта» планирует продавать сахар, однако это будет небольшой процент от производства. «В текущем году – тысячи тонн, в следующих – десятки тысяч тонн», – рассказывал в интервью Forbes Виктор Иванчик.