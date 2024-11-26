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«Астарта» збільшила обсяг експорту цукру вп’ятеро, прибуток зріс на €20 млн

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

1 хв читання

Один із найбільших агрохолдингів України – «Астарта» Віктора Іванчика – за девʼять місяців 2024-го збільшив виторг на 13%, до €441 млн, обсяг експорту цукру зріс у пʼять разів, до 140 000 т. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за девʼять місяців 2024 року.

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Ключові факти:

  • Виторг «Астарти» за девʼять місяців зріс на 13%, до €441 млн, прибуток – на €20 млн (або 35%), до €75,6 млн.  
  • Виторг цукрового виробництва збільшився на 19%, до €169 млн. Обсяг експорту цукру підвищився в п’ять разів до 140 000 т завдяки торгівлі з країнами ЄС, Близького Сходу та Північної Африки.
  • Експорт цукру та побічних продуктів переробки забезпечив 50% виручки сегменту (проти 17% за девʼять місяців 2023-го).
  • Сільське господарство згенерувало 33% виручки «Астарти», або €146 млн (+28%). Продажі від переробки сої знизилися на 17%, до €77 млн, що склало 17% консолідованого доходу «Астарти».
  • Виторг від тваринництва зріс на 22%, до €37 млн, порівняно з аналогічним періодом минулого року. 
  • Частка експорту – 64% консолідованої виручки, або €283 млн, проти 46% за девʼять місяців 2023-го.

Контекст: 

«Астарта» – найбільший виробник молока в Україні та провідний експортер цукру з прибутком у 2,5 млрд грн у 2023 році. П’ять цукрових заводів «Астарти» в сезоні 2023–2024 переробили 1,8 млн т цукрових буряків і виробили понад 271 000 т цукру починаючи з 24 серпня 2024 року (проти 217 000 т за аналогічний період 2023-го). 

Компанія зацікавлена у виході на ринок В2С. «Астарта» планує продавати цукор, проте це буде невеликий відсоток від виробництва. «У поточному році – тисячі тонн, в наступних – десятки тисяч тонн», – розповідав в інтерв’ю Forbes Віктор Іванчик. 

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