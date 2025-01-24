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Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото)

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Из-за вражеской атаки беспилотниками на Киевщину в ночь на 24 января погибли три человека. Об этом сообщили и. о. главы Киевской ОВА Николай Калашник и пресс-служба ГСЧС.

Подробности

  • На Фастовщине обломки БПЛА попали в 10-этажный жилой дом, вызвав пожар и разрушение на 6–7 этажах. Эвакуировано 150 жителей. Выявлен погибший мужчина 1988 г. р., сообщила ГСЧС.
  • В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом с возгоранием. Ликвидация завершена в 04:14 на площади 120 кв. м. Обнаружено тело погибшего мужчины 1966 г. р., продолжаются поиски его жены 1965 г. р. Позже полиция сообщила о трех погибших.
Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 1

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 2

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 3

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 4

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 5

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 6

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 7

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 8

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 9

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 10

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

Атака на Киевскую область. Вражеские беспилотники убили трех человек, есть разрушения (фото) /Фото 11

Последствия атаки беспилотников в Киевскую область

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Контекст

В ночь на 24 января 2025 года враг атаковал Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов и направлений.

На 09:00 подтверждено, что сбиты 25 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники других типов в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях. 27 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

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