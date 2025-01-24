Атака на Київщину. Ворожі безпілотники вбили трьох людей, є руйнування (фото)

Через ворожу атаку безпілотниками на Київщину в ніч на 24 січня загинули три людини. Про це повідомили в. о. голови Київської ОВА Микола Калашник та пресслужба ДСНС.
Деталі
- На Фастівщині уламки БПЛА влучили у 10-поверховий житловий будинок, спричинивши пожежу та руйнування на 6–7 поверхах. Евакуйовано 150 мешканців. Виявлено загиблого чоловіка 1988 р. н., повідомила ДСНС.
- У Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок із займанням. Ліквідація завершена о 04:14 на площі 120 кв. м. Виявлено тіло загиблого чоловіка 1966 р. н., тривають пошуки його дружини 1965 р. н. Пізніше поліція повідомила про трьох загиблих.
Контекст
У ніч на 24 січня 2025 року ворог атакував Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів і напрямків.
На 09:00 підтверджено збиття 25-ти ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях. 27 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено.
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