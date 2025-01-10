Авария на теплосети возле Центрального вокзала. В «Киевтеплоэнерго» пришли с обысками

В прошлом году на предприятии было проведено более 60 обысков и следственных действий.

На предприятие «Киевтеплоэнерго» пришли представители Национальной полиции для проведения следственных действий из-за повреждения теплосети на пересечении ул. Симона Петлюры и ул. Жилянской в ​​столице, сообщила КГГА со ссылкой на пресс-службу предприятия 10 января. КП заявило, что обыски продолжались весь день и препятствовали нормальной работе отдельных подразделений.

Ключевые факты

Предприятие заявило о «необоснованном системном давлении со стороны правоохранительных органов». «Техногенную чрезвычайную ситуацию используют как возможность достичь политических целей», – говорится в заявлении КП.

Согласно сообщению, в планах «Киевтеплоэнерго» реконструкция теплосети, куда входит поврежденный участок магистрали неподалеку от Центрального вокзала, и уже выполнена соответствующая проектная работа.

Предприятие напомнило, что из-за войны снизилась возможность финансирования проектов реконструкции теплосетей и, учитывая приоритетность финансирования восстановления энергообъектов, в 2024 году не удалось провести реконструкцию теплосети на ул. Симона Петлюры.

Планируется, что эти работы будут выполнены в межсезонье, учитывая финансовую и ресурсную потребность, а также особенности расположения – сети проходят в историческом центре города.

В настоящее время над ликвидацией последствий аварии работает три аварийно-восстановительные бригады, в составе которых до 40 человек и более 10 единиц спецтехники, чтобы как можно скорее восстановить теплоснабжение домов микрорайона.

Контекст

9 января около 16:40 в столице произошла авария на теплосети неподалеку от Центрального вокзала, в результате прорыва трубопровода было повреждено здание рядом – помещение хостела и админздание.

От теплоснабжения было отключено более 230 домов. Ожидалось, что в течение суток энергетики возобновят предоставление услуги всем зданиям за исключением шести, которые будут обогревать с помощью мобильных передвижных котельных до момента полноценного восстановления подачи тепла.

В апреле 2024 года в «Киевтеплоэнерго» с обысками приходили работники Печерского управления полиции Главного управления Нацполиции в в Киеве и Службы безопасности Украины. Следственные действия были связаны с делом о закупке запчастей.